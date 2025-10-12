GUIDONIA – Alimentari distrutto dal rogo, Villalba raccoglie fondi per la famiglia Celano

È passato poco più di un anno da quando le fiamme hanno distrutto i sacrifici di una vita (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Da quel giorno – era il 29 settembre 2024 -, nonostante la forte volontà di ricominciare, si è visto chiudere tutte le porte in faccia Domenico Celano, titolare di "Specialità Italiane Celano", il negozio di alimentari dal 1985 in via Lucana, a Villalba di Guidonia.

Assicurazioni e banche non hanno fornito il supporto auspicato e anche per questo il 18 settembre scorso Federica Celano, la figlia del titolare, aveva pubblicato su Tiburno.Tv una lettera aperta alla cittadinanza.

E la cittadinanza ha risposto all'appello. Gli amici più intimi del commerciante hanno infatti deciso di organizzare sul sito GoFundMe, una delle piattaforme più sicure del settore, una raccolta fondi a sostegno di Domenico Celano.

L’intera campagna di raccolta fondi verrà gestita interamente dal commerciante e dalla sua famiglia.

Per l’occasione è stato predisposto un conto corrente dedicato.

“Una vita di sacrifici non può terminare in questo modo… – spiega Cristian Diano, portavoce degli amici della famiglia di commercianti – Da un anno a questa parte, tante volte, con Domenico, Giovanni e Federica, ci siamo sentiti per valutare delle possibili prospettive utili alla causa.

Penso che sia arrivato il momento di tentare di passare dalle parole ai fatti…

Già in passato la nostra comunità si è stretta intorno alle difficoltà di diversi concittadini.

Penso che questa situazione possa essere una causa nobile da sposare ancora una volta…

Una famiglia per bene, come quella di Domenico Celano, non può essere lasciata sola!

Almeno non dalla propria comunità…”.

“Nell’ultimo incontro che abbiamo avuto – prosegue Cristian Diano – è emerso un particolare che denota ancora una volta la ̀serietà di questa famiglia.

Qualora in futuro la procedura legale in corso verrà risolta con un rimborso economico agli stessi, le eventuali donazioni, ottenute dalla raccolta fondi, verranno a sua volta restituite ad associazioni no-profit operanti in ambiti meritevoli e di indiscusso valore sociale.

Ci tengo a precisare che il sottoscritto ha dato seguito a diverse sollecitazioni ricevute da alcuni concittadini che hanno a cuore la situazione della Famiglia Celano.

La conoscenza reciproca ha fatto il resto…

Non sappiamo dove ci porterà questa gara di solidarietà, l’unica cosa certa, consta nel fatto che è un dovere morale provarci!

L’obiettivo finale è arduo, ma quando questa Città si pone un obiettivo solidale, anche le mete più difficili diventano raggiungibili se il percorso viene condiviso TUTTI INSIEME!”.