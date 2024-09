GUIDONIA – Auto in fiamme, distrutto lo storico negozio di alimentari

Le fiamme hanno prima ridotto l’auto in una carcassa per poi aggredire l’attività commerciale.

La Renault distrutta dalle fiamme in via Lucania a Villalba di Guidonia

Così nella tarda serata di ieri, domenica 29 settembre, un incendio ha distrutto “Specialità Italiane Celano”, il negozio di alimentari dal 1985 in via Lucana, nel centro abitato di Villalba, quartiere del Comune di Guidonia Montecelio.

Sopra, una panoramica dell’incendio esterno; sotto, le tende dell’alimentari distrutte dalle fiamme

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, verso le 23,30 un incendio ha interessato una Renault in sosta in via Bari, parcheggiata davanti ad una vetrina laterale del negozio. A quel punto, le fiamme hanno avvolto la vettura e in pochi istanti si sono estese sulle tende da sole dell’attività commerciale, penetrando anche all’interno dei locali.

Le fiamme hanno devastato il reparto detersivi e casse

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco e pattuglie della Polizia di Stato.

Sopra, un condizionatore del reparto salumi liquefatto dal calore; sotto, identica sorte per un monitor all’ingresso

I pompieri sono riusciti a domare le fiamme scongiurando conseguenze ancora più gravi ed eventuali tragedie, ma al termine dell’intervento hanno dichiarato inagibili i locali di “Specialità Italiane Celano”.

In via Lucania verso mezzanotte è sopraggiunto anche il titolare, Domenico Celano,

“E’ tutto distrutto – racconta il commerciante amareggiato – Le fiamme hanno interessato il reparto casse e detersivi, mentre il fumo e il calore ha fatto ulteriori danni nel reparto alimentari e salumi.

Il primo maggio del prossimo anno il negozio avrebbe festeggiato i 40 anni di attività, ma in questo momento non so come e se riusciremo a risollevarci dopo un disastro del genere”.

Da una primissima stima, l’incendio di stanotte ha provocato danni strutturali e materiali: le fiamme hanno infatti devastato la zona cassa e uscita, mentre il fumo e il calore hanno avvolto il resto del negozio danneggiando irrimediabilmente i prodotti alimentari.

Sull’origine dell’incendio ci sarebbero pochi dubbi.

Dopo una prima ricostruzione, i vigili del fuoco hanno infatti riferito al titolare dell’attività di non aver individuato elementi per dichiarare il rogo doloso.

Ipotesi avvalorata anche dal racconto del proprietario della Renault, il quale avrebbe riferito al commerciante di aver parcheggiato la Renault verso le 23. Più o meno mezz’ora prima del devastante incendio.