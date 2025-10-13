Il Comune di Tivoli informa che in Via Munazio Planco 14 dal mese di ottobre è attivo nel Distretto Roma5.3 un nuovo Sportello d’Ascolto gratuito, dedicato alle persone che vivono difficoltà legate al gioco d’azzardo e ai loro familiari.

Lo Sportello rappresenta uno spazio riservato e accogliente, con professionisti qualificati pronti ad ascoltare, orientare e offrire supporto personalizzato.

Orari di apertura:

– Mercoledì dalle 14:00 alle 17:00;

– Venerdì dalle 09:00 alle 12:00.

Numero Verde: 800 66 82 96

Email: gap.folias@gmail.com

Tutti i colloqui e le informazioni raccolte sono trattati nel pieno rispetto della privacy e della riservatezza della persona.

Il servizio è finanziato dal Distretto RM 5.3 e gestito dalla Cooperativa Sociale Folias.