FIANO ROMANO – Sei ore senza acqua per lavori Acea

13 Ottobre 2025

Acea Ato 2 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, mercoledì 15 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 15:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Fiano Romano.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

  • via del Lavoro, via dell’Archeologia, via dell’Arte, via del Progresso, via Mola Saracena e limitrofe

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

