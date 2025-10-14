TIVOLI - Padre Antonio Spadaro presenta il libro “Da Francesco a Leone”

Cultura, Tiburno Quotidiano / 14 Ottobre 2025

Il giornalista e sotto-segretario vaticano alle Scuderie Estensi

Mercoledì 22 ottobre alle 17,30 alle Scuderie Estensi di Tivoli Antonio Spadaro presenta il libro “Da Francesco a Leone”, un testo che presenta prima i tratti salienti dell’eredità di Papa Bergoglio e poi illustra come proseguirà il cammino di Papa Prevost.

Organizzata da “Tivoli Città della Pace e del Dialogo”, all’iniziativa sarà presente l’autore, 59enne gesuita, giornalista, teologo, presbitero e critico letterario, direttore della rivista La Civiltà Cattolica e dal primo gennaio 2024 sotto-segretario del Dicastero vaticano per la cultura e l’educazione.

Coordina l’incontro il giornalista vaticanista Riccardo Cristiano.

Intervengono Marco Vincenzi, consulente di Roma Capitale per il Giubileo, e Gianni Cipriani, fondatore di “Globalist”.

