MONTEFLAVIO – Precipita in un dirupo, cercatore di funghi salvato dal Soccorso Alpino

E’ precipitato per diversi metri lungo un pendio ed ora è in ospedale con un trauma cranico.

Sfortunato protagonista del fatto è un cercatore di funghi di 68 anni rimasto ferito nei pressi di Monteflavio e salvato dal Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio.

Attivato l’elisoccorso della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’equipe sanitaria del 118, gli operatori del Soccorso Alpino sono stato verricellati con barella e materiale sanitario per raggiungere il ferito.

L’uomo, stabilizzato e imbarellato, è stato poi trasportato al campo sportivo di Monteflavio con il supporto della Protezione Civile locale, dove l’eliambulanza lo ha preso in carico per il trasferimento al policlinico Agostino Gemelli di Roma con un sospetto trauma cranico. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.