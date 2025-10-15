Ilenia Carrozzo ha vinto l’assoluto Miss Model al “Wabba Bulgaria Classic 2025”.

La 29enne body builder di Palombara Sabina si è imposta nella gara internazionale da professionista tenutasi domenica 12 ottobre a Pazardzhik, in Bulgaria, aggiudicandosi il trofeo nella categoria Overall – 163 col relativo montepremi in denaro.

Alla gara in Bulgaria Ilenia Carrozzo ha partecipato in rappresentanza della Federazione Wabba Italia, accompagnata dal fidanzato, il 35enne Pier Paolo Tamarri, nel 2024 Campione Italiano di Body Building alla “Rimini Wellness”, medaglia d’argento nella categoria Classic BB alla “Wabba Spain Classic”, gara Internazionale di Bodybuilding & Fitness professionisti organizzata lo scorso 17 maggio dalla Federazione “Wabba International” a Tarragona, in Spagna (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La vera rivelazione della gara internazionale era stata proprio la 29enne compagna Ilenia Carrozzo che nella sua prima gara in terra straniera aveva conquistato la medaglia d’argento nella Categoria Model -163 e nell’assoluto si era aggiudicata la Pro Card, ossia la tessera che le permetterà di partecipare come atleta professionista nel 2026, diventando così la prima Model Pro italiana del 2025.