PALOMBARA SABINA - Amore e Body Building: Pier Paolo e Ilenia campioni in Spagna

Si sono conosciuti nel 2021 e per entrambi è stato amore a prima vista.

Da quel momento in poi Pier Paolo Tamarri e Ilenia Carrozzo non si sono più separati e il loro amore è cresciuto giorno dopo giorno insieme ai loro muscoli coltivando la passione comune per il Body Building.

Pier Paolo Tamarri e Ilenia Carrozzo premiati alla “Wabba Spain Classic” di Tarragona

Così sabato 17 maggio la coppia di Palombara Sabina è stata protagonista della “Wabba Spain Classic”, una gara Internazionale di Bodybuilding & Fitness organizzata dalla Federazione “Wabba International” a Tarragona, in Spagna.

Pier Paolo Tamarri ha vinto la medaglia d’argento nella categoria Classic BB

Il 35enne Pier Paolo Tamarri, nel 2024 Campione Italiano di Body Building alla “Rimini Wellness”, ha debuttato tra i professionisti conquistando la medaglia d’argento nella categoria Classic BB, portando alta la bandiera Italiana e piazzandosi secondo con atleti di altissimo livello.

Ilenia Carrozzo medaglia d’argento nella Categoria Model -163 e vincitrice della Pro Card

La vera rivelazione della gara internazionale è stata la 29enne compagna Ilenia Carrozzo che nella sua prima gara in terra straniera ha conquistato la medaglia d’argento nella Categoria Model -163 e nell’assoluto si è aggiudicata la Pro Card, ossia la tessera che le permetterà di partecipare come atleta professionista nel 2026, diventando così la prima Model Pro italiana del 2025.

Ilenia Carrozzo, 29 anni, è impiegata nello studio commercialista Baiocco a Fiano Romano

“Vincere la Pro Card – commenta Ilenia Carrozzo – è l’inizio di qualcosa di nuovo a cui lavorerò con tutta me stessa per esserne all’altezza. Rappresentato la soddisfazione di tutti gli sforzi di questi ultimi anni: ogni atleta punta a vincerla e, se devo dire la verità, quest’anno era il mio obiettivo ma non mi sarei mai aspettata di centrarlo al primo colpo”.

“Questa esperienza spagnola – fa eco Per Pier Paolo – è un incentivo a spingermi sempre a superare i miei limiti”.

“Dedico la mia vittoria a Pier Paolo – aggiunge Ilenia – lui che mi ha trasmesso l’amore per questo sport e non ha mai smesso di credere in me dal primo giorno.

Lui mi ha insegnato ad essere determinata, a dare sempre di più e a non risparmiarmi mai!”.

Ilenia pratica il Body Building dal 2020

“Ci sistemiamo a vicenda – aggiunge Ilenia – perché in questo sport avere qualcuno che sa come ti senti anche senza parlare è fondamentale.

Perché la vita da atleta non è facile, non si è atleta solo il giorno della gara ma è uno sport che impegna la vita a 360 gradi, da quando ti alzi a quando vai a letto, non è solo allenamento e dieta, ma tanta forza mentale ed avere una persona al tua fianco che condivide tutto questo con te è un valore aggiunto essenziale!”.

Sia Pier Paolo che Ilenia nascono all’ospedale “SanGiovanni Evangelista” di Tivoli, lui nel 1990, lei il 23 febbraio 1996, ed entrambe hanno sempre vissuto a Palombara Sabina.

Pier Paolo Tamarri pratica il Body Building da 5 anni

Tamarri fin da ragazzino pratica il calcio e il nuoto per poi approdare agli sport da combattimento, l’MMA e il K1, laureandosi Campione italiano di Arti Marziali Miste -64 chili nel 2014.

Poi sembra aver chiuso con lo sport, per 4 anni trascorre le giornate tra casa, il bar con gli amici e il lavoro da operaio presso la “Leggi Srl”, la nota azienda di prefabbricati in cemento di Palombara Sabina.

Fino a quando nel 2020 decide di preparare la borsa, si presenta presso la palestra “The One” a Monterotondo e comincia a pompare i muscoli aumentando il peso di almeno 20 chili e affermandosi come un campione della disciplina.

Ilenia da bambina ha praticato soltanto il nuoto e per un breve periodo

Ilenia racconta di aver praticato nuoto da bambina.

“Ma soltanto per un breve periodo – specifica la 29enne sabina da oltre 10 anni impiegata nello studio commercialista di Luciana Baiocco a Fiano Romano – e a scuola quando c’era la lezione di ginnastica non vedevo l’ora che terminasse.

Dopo il diploma delle superiori, ho iniziato a frequentare la palestra nel mio paese, ma non avevo un fine agonistico, era un hobby, un passatempo che comunque mi faceva stare bene e mi teneva in forma”.

Ilenia continua ad allenarsi in palestra fino al 2020 quando l’impianto è chiuso causa Covid e lei prosegue l’attività sportiva in casa.

Nel Body Building Pier Paolo e Ilenia hanno trovato anche l’amore

Poi Cupido scocca il dardo che le cambia la vita.

“Nel 2021 conobbi Pier Paolo, è stato subito amore a prima vista e non ci siamo più separati – ricorda ancora Ilenia – Io continuavo ad allenarmi in casa e grazie a lui dopo qualche mese sono ritornata in palestra e questo ci ha dato l’opportunità di trascorrere più tempo insieme”.

Nel 2022 Pier Paolo inizia a gareggiare accendendo anche in Ilenia la scintilla della competizione.

Da quel momento la coppia inizia ad allenarsi per un obiettivo, nel 2023 affida la preparazione a Fabio Petruio, ex bodybuilder di Tarquinia, uno dei Coach più famosi del Lazio, entra nel “Team Fabiuz” e sul palco Pier Paolo ed Ilenia indossano i costumi da gara realizzati a mano da Francesca Moneta.

A fine 2023 i due innamorati iniziano a gareggiare insieme in federazioni minori per rompere il ghiaccio sul palco e nel 2024 debuttano entrambi nella “Wabba International”, una delle federazioni di Bodybuilding piú blasonate.

Pier Paolo Tamarri, 35enne di Palombara Sabina, è operaio presso la “Leggi Srl”

Pier Paolo si aggiudica diversi titoli, tra cui quelli di Campione Regionale, Italiano e Mondiale, diventa due volte professionista in due categorie diverse, la Bb Classic e la BB (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ilenia Carrozzo nel 2024 terza classificata al Campionato Italiano Wabba Categoria Model

Il 2 giugno 2024 Ilenia è terza al Campionato Italiano Wabba Categoria Model, mentre il 27 luglio 2024 vinco l’Hercules Olympia Italy a Perugia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Coppia nella vita e nello sport, oggi i due body builder professionisti si allenano nella palestra “Xgym” di Passo Corese di Mauro Del Vescovo e si preparano per la prossima gara, il Campionato Mondiale Wabba previsto domenica primo giugno al “Rimini Wellness”, una gara di livello altissimo con atleti da tutto il mondo.

“Il nostro coach Fabio Petruio – concludono i due atleti innamorati – ci ha accompagnati in questa avventura e gli dobbiamo tanto: è lui il nostro “scultore”, lui comanda e noi come bravi soldati eseguiamo tutto alla lettera, perché in questo sport la disciplina è tutto.

Abbiamo fatto tante rinunce per poter arrivare dove siamo ora, ma il bello deve ancora venire perchè questo è solo l’inizio”.