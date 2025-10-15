TIVOLI – Polizia Locale, 17 mila euro per rinnovare il parco auto

Il Comune di Tivoli si è aggiudicato un finanziamento regionale di 17 mila euro nell’ambito dell’Avviso pubblico “Polizia Locale 4.0” bandito dalla Regione Lazio nell’estate del 2024 per la dotazione strumentale e il rinnovo del parco auto e moto e per partecipare al corso professionalizzante per la certificazione di pilota di droni.

Oggi, mercoledì 15 ottobre, il finanziamento è stato presentato nell’ambito di una conferenza stampa tenuta a Palazzo San Bernardino dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi alla presenza dell’Assessora regionale alla Sicurezza Luisa Regimenti e degli agenti del Corpo della Polizia Locale.

“Tivoli ha vinto il bando regionale “Polizia Locale 4.0” per il potenziamento del nostro corpo di Polizia Locale – ha detto il sindaco Innocenzi – Grazie alla Regione Lazio possiamo investire su nuovi mezzi che renderanno la nostra Polizia Locale ancora più efficiente e presente.

Un ringraziamento speciale alla Vicecomandante Eleonora Giusti, intervenuta in rappresentanza di tutto il Corpo, per l’impegno e la professionalità con cui ogni giorno i nostri agenti della Polizia Locale garantiscono sicurezza e prossimità ai cittadini”.