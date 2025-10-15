Castel Madama in lutto per la scomparsa improvvisa del Professor Antonio Sciarretta, stimato medico psichiatra e Consigliere comunale di maggioranza nel comune della Valle Aniene.

Aveva 74 anni.

Lascia la moglie Antonietta e i figli Emanuele e Massimo.

Oggi pomeriggio, mercoledì 15 ottobre, a dare la tragica notizia è stato il Sindaco di Castel Madama Michele Nonni in un comunicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Castel Madama.

“Antonio – si legge nella nota – è stato un uomo e un professionista di grande spessore, un punto di riferimento per l’intera comunità, sia per il suo impegno civico come consigliere che per la sua stimata e ininterrotta attività di medico.

Ci mancherà il suo esempio di dedizione, rispetto, integrità e passione al servizio delle persone più fragili e del pubblico interesse.

In questi anni di collaborazione istituzionale, il Professor Sciarretta ha sempre portato un contributo di lucidità, saggezza, intelligenza e profonda preparazione.

Personalmente, perdo un collaboratore leale e sempre disponibile al confronto costruttivo.

In questo momento di sconforto, a nome mio e di tutta l’Amministrazione, desidero esprimere le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza alla moglie, ai figli e a tutta la sua famiglia.

Ci stringiamo nel loro dolore, certi che l’esempio e il ricordo del suo impegno, professionale e politico, rimarranno un faro per tutti noi.

Che la terra ti sia lieve, caro Antonio”.

Nato a Roma il 6 agosto 1951, Antonio Sciarretta lascia il ricordo di un professionista dedito quotidianamente, ad affrontare le problematiche sociali delle persone con disagio mentale.

La cura delle malattie mentali e l’impegno civile sono state la sua missione di vita.

Stimato professionista, uomo di grande cultura e forte personalità, dopo la laurea si era specializzato prima in Neuropsichiatria Infantile e successivamente in Psichiatria ed in Farmacologia Clinica.

Nella sua lunga carriera il Professor Antonio Sciarretta è stato prima Responsabile della Neuropsichiatria Infantile della ASL RM 26 – Tivoli (1981-91), poi Responsabile del Centro di Salute Mentale di Tivoli.

Dal 2009 Direttore del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale di Tivoli.

Innamorato della sua professione, Sciarretta aveva svolto periodi di formazione in strutture universitarie, in Italia e in vari paesi esteri, sempre relativamente al settore della psichiatria.

E’ stato autore di studi e ricerche nel campo, pubblicati in varie riviste scientifiche e libri, e socio di diverse società scientifiche, nelle quali ha ricoperto diversi incarichi elettivi.

Il Professor Sciarretta è stato sempre impegnato in associazioni di volontariato sociale per elaborare e organizzare concretamente dei percorsi di assistenza destinati a persone in difficoltà personale e socioeconomica.

I suoi interessi lo condussero ad occuparsi anche dell’assistenza a persone con disturbi psichiatrici, anche nel campo della riabilitazione psicosociale e dell’inserimento lavorativo.

Per questo, insieme ad altri operatori dell’organizzazione sanitaria e dei servizi sociali, partecipò alla progettazione ed alla realizzazione del miglioramento dei servizi alla persona presenti nelle realtà comunali di Castel Madama.

In segno di lutto e di rispetto, il sindaco Michele Nonni ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta presso il Palazzo Comunale e sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie del Professor Antonio Sciarretta.