Un parcheggio multipiano e strutture commerciali nel Centro della Città.

Così l’amministrazione comunale di Tivoli vuole trasformare il Parco Rosmini, l’area verde annessa all’omonimo ex Istituto pedagogico e attuale sede del Centro di formazione professionale “Tivoli Forma”.

Per questo venerdì 10 ottobre con la determina numero 2867 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - il dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci ha affidato uno studio geologico ad una società specializzata. La “Geolapa Stp Srl” di Tivoli redigerà un piano d’indagine e successiva relazione geologica finalizzata alla redazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) per la realizzazione del parcheggio multipiano e delle strutture commerciali nell’area del Parco Rosmini.

L’importo complessivo dell’incarico ammonta a 12.053 euro e 60 centesimi.

Vale la pena ricordare che lo scorso 19 giugno con la delibera numero 167 la giunta guidata dal sindaco Marco Innocenzi aveva dato mandato al Dirigente Tullio Lucci di procedere alla redazione di indagini, sondaggi e relazioni specialistiche, coordinando gli altri Settori coinvolti al fine di valutare l’effettiva possibilità di attuazione dell’intervento sui terreni di proprietà comunale oggetto di concessione.

L’idea dell’amministrazione è un parcheggio con almeno 1500 posti auto da realizzare con un project financing.