TIVOLI – Roghi tossici al campo rom abusivo: Guidonia chiede un nuovo vertice

Due roghi tossici in due notti consecutive.

Montagne di rifiuti dati alle fiamme.

Squadre dei Vigili del Fuoco impegnate tutta la notte a domare gli incendi.

Migliaia di cittadini intossicati residenti a Tivoli Terme e a Villalba di Guidonia, due quartieri confinanti da un ventennio alle prese col medesimo problema: il campo rom abusivo di strada Bagni Vecchi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per questo oggi, venerdì 17 ottobre, il Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, e il Presidente del Consiglio comunale, Erick D’Alisa, hanno richiesto al Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, la convocazione urgente di una riunione congiunta dei Capigruppo dei rispettivi Consigli comunali, al fine di affrontare, con determinazione e spirito di collaborazione istituzionale, la complessa problematica relativa al campo abusivo presente a Tivoli Terme.

Lo annuncia in un comunicato stampa l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

“Il Comune di Guidonia Montecelio – si legge nella nota di Palazzo Matteotti – non ha competenza amministrativa diretta sull’area interessata, che ricade esclusivamente sotto la giurisdizione del Comune di Tivoli, tuttavia , la presenza del campo abusivo in prossimità della frazione di Villalba e l’impatto che questa situazione genera sull’intero quadrante territoriale, impongono un’azione sinergica e condivisa tra le Amministrazioni coinvolte.

Il superamento dell’insediamento abusivo deve necessariamente ispirarsi, si ritiene, alle procedure già adottate nel Comune di Guidonia Montecelio per lo sgombero del campo abusivo di Albuccione, avvenuto nel pieno rispetto delle normative vigenti e attraverso un percorso strutturato di confronto istituzionale, pianificazione e tutela della legalità.

L’Amministrazione Comunale di Guidonia Montecelio si conferma pienamente disponibile a supportare il Comune di Tivoli nella gestione di un percorso analogo per il superamento dell’attuale insediamento abusivo insistente sul proprio territorio.

La richiesta di una riunione congiunta dei Capigruppo dei due Consigli Comunali, seguente a un precedente incontro avvenuto nei mesi scorsi, rappresenta un significativo passo verso l’attivazione di un tavolo politico-istituzionale intercomunale, che metta al centro l’interesse dei cittadini, il rispetto delle regole e la necessità di restituire decoro, sicurezza e legalità alle nostre Città”.

Vale la pena ricordare che il 21 marzo scorso presso il Municipio di Tivoli si è già tenuta una Conferenza congiunta tra i due rispettivi sindaci, Mauro Lombardo e Marco Innocenzi, dei capigruppo della Città di Guidonia Montecelio e quelli del Comune di Tivoli sui temi della sicurezza, in generale, e quelli, in particolare, della presenza del campo nomadi abusivo a Bagni Vecchi, a confine con la frazione di Villalba (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’obiettivo era quello di individuare una strategia condivisa, garantire il rispetto della legalità e superare ogni criticità derivante dal mancato rispetto delle normative vigenti.