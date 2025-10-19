CALCIO – Tivoli torna a sorridere, Nova7 e Villadriana sognano in grande

Nel girone B di Eccellenza, la Tivoli Calcio 1919 ritrova finalmente il sorriso davanti al proprio pubblico battendo 3-2 il Roccasecca. Tre punti preziosi che permettono agli amaranto di salire a 13 punti, piazzandosi quinti in classifica e lanciando segnali positivi dopo un avvio di stagione altalenante.

In Promozione (girone B), le neopromosse Villadriana e Nova7 continuano a stupire e confermarsi tra le protagoniste.

I “coccodrilli” del Villadriana travolgono l’Audace con un netto 3-0 casalingo, mentre la Nova7 si impone con carattere in un pirotecnico 5-3 contro il Futbol Montesacro. Entrambe le squadre volano in classifica, occupando seconda e terza posizione, mostrando che il salto di categoria non le ha affatto intimorite.

Pari esterni per Palombara (2-2 a Fiano) e Villalba (1-1 contro il Riano Calcio). Crisi profonda invece per il Vis Subiaco, sconfitto 1-0 dal Parioli e ancora fanalino di coda. Se non si inverte la rotta, il rischio retrocessione in Prima Categoria diventa sempre più concreto.

La sensazione è chiara: le “piccole” neopromosse stanno riscrivendo le gerarchie e puntano a diventare le nuove “grandi” del campionato.

(Daniele Di Cerbo)