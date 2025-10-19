Più di qualche critico lo ha definito “attore rivelazione” perché nel ruolo di protagonista ha dimostrato un’ottima recitazione.

Daniele Fedeli, 31 anni di Montecelio, attore teatrale noto in tutta Italia per “Amadeus”

In realtà Daniele Fedeli, 31 anni di Montecelio, a teatro ha un vasto curriculum suggellato da numerosissimi riconoscimenti.

Da giovedì 23 ottobre a domenica 2 novembre al Teatro Ambra Jovinelli di Roma Daniele Fedeli è “Amadeus”, una produzione del teatro Elfo Puccini di Milano con la regia di Francesco Frongia e Ferdinando Bruni in tournée da gennaio 2025 in tutta Italia fino al 15 marzo 2026.

Sopra e sotto, alcune immagini tratte dal sito del Teatro Elfo dell’opera “Amadeus” interpretata da Daniele Fedeli

Lo spettacolo è basato sulla sceneggiatura scritta dal drammaturgo inglese Peter Shaffer nel 1978 che l’anno successivo debuttò ottenendo un grande successo al National Theatre di Londra, confermato poco dopo a New York.

A rendere universalmente celebre l’opera nel 1984 è un fortunato film diretto da Milos Forman, coronato da ben otto Oscar, tra cui quello per la migliore sceneggiatura non originale nel 1985. Il dramma in scena dalla prossima settimana al Teatro Ambra Jovinelli è basato su una storia, o meglio su una leggenda, messa in scena nell’atto unico “Mozart e Salieri” di Aleksandr Sergeevic Puskin, del 1830, e racconta la rivalità tra i due compositori alla fine del XVIII secolo: Antonio Salieri, maturo e affermato musicista, che avvelena per invidia il giovane genio Wolfgang Amadeus Mozart.

Daniele Fedeli e Ferdinando Bruni: i due protagonisti a confronto

Lo spettacolo esplora il rapporto tra i due compositori e mette in scena mediocrità contro genio, celebrità contro qualità, competenza contro arte.

Salieri contro Mozart.

La durezza di questa lotta antica ed eterna nello spettacolo è espressa dai due protagonisti.

Al centro un Mozart simpatico e geniale interpretato da Daniele Fedeli, e il suo collega antagonista Antonio Salieri, interpretato dallo stesso regista Ferdinando Bruni.

Secondo la critica di settore, indossare i panni di Wolfgang Amadeus Mozart è stata la consacrazione di Daniele Fedeli.

Durante la tournee il 31enne attore di Montecelio ha colpito pubblico e critica per la sua bravura, non superiore a quella del regista Ferdinando Bruni, ma molto efficace nel rendere la forza e l’energia del giovane compositore per cui la musica “avvicina il pubblico a Dio”.

Daniele Fedeli vanta una menzione speciale giovane talento al Premio Hystrio 2012, il Premio Tragos 2019 Attore Emergente per l’interpretazione di Christopher ne “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”, di Simon Stephen, per la regia di Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani, sempre una produzione del Teatro Elfo Puccini.