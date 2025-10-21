TIVOLI – Parcheggio multipiano e negozi nel Parco Rosmini, il Pd: “Distrugge un polmone verde”

“15mila mq di parcheggio multipiano con annesso centro commerciale.

Queste le intenzioni dell’Amministrazione Comunale che con determina 2867 del del 10 ottobre la giunta ha dato mandato, con lo stanziamento di 12mila euro, al dirigente dei Lavori Pubblici e alla ditta Geolapa Stp srl di procedere ai sondaggi e all’indagine geologica finalizzata alla redazione di un documento di fattibilità.

Il progetto non è stato mai portato all’attenzione né del Consiglio Comunale né alla discussione della città e rappresenterebbe oltre a aggravio del traffico nella zona di viale Picchioni e di via Tiburto anche uno scempio dal punto di vista ambientale con la distruzione di un polmone verde che andrebbe invece valorizzato e reso ancora più fruibile.

Come Partito Democratico ci schierano al fianco dei cittadini e dei Comitati di quartiere che vogliono invece un parco vivibile con panchine, giochi per bambini, alberi non un parcheggio con due ingressi su via Tiburto e uno su viale Picchioni che aumenteranno il traffico, peraltro già intenso, e l’inquinamento del quartiere che già manca dei basilari servizi pubblici.

Il PD si oppone a questa “visione” della città che hanno Sindaco e maggioranza di Centro destra che, dopo un anno e mezzo di vuoto amministrativo e di assenza progettuale, pensano a distruggere un polmone verde come il Parco Rosmini e a intasare ancora di più una zona di Tivoli già congestionata.

Tutto questo senza alcun rapporto reale di partecipazione con i cittadini e le forze politiche e sociali della città”.