GUIDONIA – “Parco Logistico delle Acque Albule”, sviluppo e mille posti di lavoro

Oltre mille nuovi posti di lavoro.

Spazi verdi e attrezzature pubbliche per complessivi 155.280 metri quadrati.

E 12,5 milioni di euro di contributi da versare nelle casse comunali tra oneri di urbanizzazione, opere pubbliche e IMU, destinati anche al potenziamento della viabilità, senza impatti sul traffico urbano.

Sono soltanto alcuni dei numeri relativi al “Parco Logistico delle Acque Albule”, un progetto promosso da “Confluence” e “Valtidone Logistic Development” (VLD), e progettato da “SFRE” e “The Blossom Avenue”.

Quattro aziende leader del settore logistico e industriale con sede a Milano che negli ultimi anni hanno realizzato centri logistici d’eccellenza in aree strategiche di tutta Italia.

Uno scorcio del convegno aperto al pubblico tenutosi presso il Grand Hotel Duca d’Este

Presentato giovedì scorso 16 ottobre nell’ambito di un convegno aperto al pubblico presso il Grand Hotel Duca d’Este, il progetto del “Parco Logistico delle Acque Albule” è previsto a Guidonia Montecelio.

L’area interessata è quella compresa tra la nuova stazione ferroviaria in costruzione in viale Roma, via della Longarina, via Pantano e via Trento, a Villalba di Guidonia, distante circa 2 chilometri dal casello autostradale della A1 in via Casal Bianco.

Gli imprenditori Fabrizio Bertola di “VLD” e Jean Fluery Garel di “Confluence”

“Un intervento che unisce sviluppo, occupazione e sostenibilità, restituendo valore e qualità della vita al territorio di Guidonia Montecelio”, secondo le intenzioni espresse durante il convegno dagli imprenditori Fabrizio Bertola di “VLD” e Jean Fluery Garel di “Confluence”.

Il progetto del “Parco Logistico delle Acque Albule” in due prospettive diverse

Il progetto prevede un polo moderno di 210.000 metri quadrati con cinque edifici logistici dedicati a deposito, stoccaggio e distribuzione merci. Inoltre un truck village, ossia una piattaforma di accoglienza e servizi per gli automezzi in transito che possono sostare, sorvegliati, con la possibilità di usufruire di molteplici servizi tecnici e alla persona.

Oltre a parcheggi pubblici e privati.

E’ un progetto ambizioso, quello presentato “Confluence” e “VLD”, destinato a cambiare il volto della città con una proposta di sviluppo industriale e sociale.

Un’altra immagine del progetto del “Parco Logistico delle Acque Albule”

Nel “Parco Logistico delle Acque Albule” sono infatti previsti anche 20.000 metri quadrati per servizi pubblici, 280.000 metri quadrati di spazi verdi privati e oltre 150.000 metri quadrati di aree verdi pubbliche riqualificate.

L’area attualmente incolta compresa tra via Trento, via Pantano e via della Longarina sarà trasformata in un polmone verde al centro della città con la piantumazione di 2000 alberi dedicato all’attività sportiva all’aperto.

Nel progetto proposto “Confluence” e “Valtidone Logistic Development” annunciano anche la realizzazione di un Auditorium-sala convegni e Sportelli per servizi al cittadino a disposizione dell’amministrazione comunale, oltre a Biblioteca e spazi di coworking, spazi espositivi, hotel e spazi per l’ospitalità, ristoranti, negozi, caffè e food court, centri medici e farmacie, asili e spazi per l’infanzia.

