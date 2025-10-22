GUIDONIA – Clima e futuro: la Mostra “L’Eredità della Vita” alla Sala della Cultura

È stata inaugurata questo pomeriggio, mercoledì 22 ottobre, presso la Sala della Cultura di Guidonia, alla presenza del Sindaco Mauro Lombardo, dell’assessore Michele Venturiello, del presidente del Consiglio comunale, Erick D’Alisa, la mostra itinerante: “𝐋’𝐄𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐭𝐚. 𝐈𝐥 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚 𝐞̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐜𝐞𝐥𝐭𝐚: 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐢𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨”.

L’esposizione, patrocinata dal Comune di Guidonia Montecelio, è una iniziativa della Fondazione Be the Hope ed è realizzata con i fondi dell’8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai nell’ambito del progetto “Cambio io, cambia il mondo: pensare globalmente, cambiare interiormente, agire localmente”.

Il progetto invita alla riflessione sul nostro impatto ambientale e sulla responsabilità collettiva nel costruire un domani più sostenibile.

La mostra, che si articola su 18 pannelli, dei roll-up, è un viaggio attraverso la crisi climatica e le sue cause.

“Accrescere la consapevolezza sulla crisi climatica significa ripensare i nostri comportamenti quotidiani, orientandoli verso una più profonda tutela dell’ambiente. Ognuno di noi può, e deve, contribuire attivamente al cambiamento”, ha evidenziato il Sindaco Mauro Lombardo.

_________

𝐎𝐑𝐀𝐑𝐈 𝐃𝐈 𝐀𝐏𝐄𝐑𝐓𝐔𝐑𝐀

✓ Giovedì 23 ottobre 2025 e venerdì 24 ottobre 2025: dalle ore 10:00 alle ore18:00;

✓ sabato 25 ottobre 2025 e domenica 26 ottobre 2025: dalle ore 10:00 alle ore 20:00.