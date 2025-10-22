TIVOLI - Amore, crack e cocaina: arrestati i fidanzati pusher

Passeggiavano mano nella mano per le vie del Centro, cedendo droga ai consumatori.

Così ieri pomeriggio, martedì 21 ottobre, i carabinieri di Palestrina hanno arrestato K. A. e S. A., un 34enne e una 23enne entrambi albanesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le 16,30 i due fidanzati, entrambi incensurati e da poco in Italia, sono stati notati da una pattuglia, fermati e perquisiti.

Dal reggiseno della 23enne sono spuntate 24 dosi di cocaina e crack, per questo la coppia è stata accompagnata presso le camere di sicurezza della caserma.

Stamane, mercoledì 22, i due fidanzati, difesi dall’avvocato Luca Datti di Tivoli, sono stati tradotti in Tribunale: il giudice Teresa Antonella Garcea ha convalidato l’arresto e concesso a K. A. e S. A. il patteggiamento di una condanna a 8 mesi col beneficio della pena sospesa.

La coppia è stata rimessa in libertà.