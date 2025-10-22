TIVOLI - Amore, crack e cocaina: arrestati i fidanzati pusher

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 22 Ottobre 2025

Presa coppia di albanesi senza fissa dimora. Le dosi nel reggiseno della ragazza

Passeggiavano mano nella mano per le vie del Centro, cedendo droga ai consumatori.

Così ieri pomeriggio, martedì 21 ottobre, i carabinieri di Palestrina hanno arrestato K. A. e S. A., un 34enne e una 23enne entrambi albanesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le 16,30 i due fidanzati, entrambi incensurati e da poco in Italia, sono stati notati da una pattuglia, fermati e perquisiti.

Dal reggiseno della 23enne sono spuntate 24 dosi di cocaina e crack, per questo la coppia è stata accompagnata presso le camere di sicurezza della caserma.

Stamane, mercoledì 22, i due fidanzati, difesi dall’avvocato Luca Datti di Tivoli, sono stati tradotti in Tribunale: il giudice Teresa Antonella Garcea ha convalidato l’arresto e concesso a K. A. e S. A. il patteggiamento di una condanna a 8 mesi col beneficio della pena sospesa.

La coppia è stata rimessa in libertà.

