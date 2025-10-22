CASTELNUOVO DI PORTO – Assorbenti gratis alle alunne delle scuole medie e al Centro Giovanile

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 22 Ottobre 2025

Quinta edizione del progetto "Il ciclo non è un lusso" contro la povertà mestruale 

Ieri mattina, martedì 21 ottobre, il sindaco di Castelnuovo di Porto Riccardo Travaglini insieme alle assessore alla Scuola Valentina Piredda e alle Politiche Sociali Noemi Sabbatini hanno avviato la distribuzione gratuita di assorbenti igienici nella scuola secondaria “De Gasperi” e al Centro Giovanile.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Il ciclo non è un lusso” contro la povertà mestruale che da cinque anni fa di Castelnuovo di Porto un Comune attento, inclusivo e pioniere sul tema grazie alla presenza sul territorio della Farmacia Comunale Castelnuovo di Porto.

“Nessuna studentessa deve sentirsi sola o penalizzata per un fenomeno naturale. Il ciclo non è un lusso – si legge in un comunicato dell’amministrazione comunale – Un gesto che non è solo materiale, ma culturale: parlare di mestruazioni senza tabù, sostenere chi è più giovane e promuovere la parità di genere attraverso l’accesso a beni essenziali”.

