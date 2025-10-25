GUIDONIA – Alla “Festa della Solidarietà” spettacoli, sorrisi e abbracci ai disabili

Il pranzo sociale.

L’esibizione della banda musicale.

Le perfomance di artisti locali.

Alcuni membri dell’organizzazione di volontariato “Michela Stella Maris”

Una giornata da ricordare all’insegna della condivisione e della spensieratezza nonostante tutto.

E’ questa in sintesi la Festa della Solidarietà, evento sociale dedicato alla disabilità e organizzato oggi, sabato 25 ottobre 2025, dal Comitato “Amici della Piazzetta” e dall’organizzazione di volontariato “Michela Stella Maris” in Piazza Risorgimento, meglio nota come la vecchia piazzetta del mercato, a Villanova di Guidonia.

Al mattino, gli organizzatori in collaborazione con “VitAttiva” hanno offerto un pranzo per 50 persone speciali e i loro accompagnatori nei locali del centro anziani di Villanova in via Cavour.

Per dessert una torta con dedica alla giornata: “Diversamente Insieme”.

Nel pomeriggio, il maltempo non è riuscito a guastare la festa.

La banda musicale Pietro Mascagni di Villanova

Così in piazzetta si è esibita la banda musicale Pietro Mascagni di Villanova.

Nel corso del pomeriggio gli organizzatori hanno distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti all’evento panini, pizzette e bevande.

Ivano Osimani di Tivoli e Sergio Marcangeli di Villanova protagonisti del talent di Raidue “BellaMa’”

A rallegrare l’atmosfera e i partecipanti sono state le esibizioni di artisti locali, tra cui Sergio Marcangeli di Villanova e Ivano Osimani di Tivoli, già protagonisti del talent di Raidue “BellaMa’”, vinto proprio da Marcangeli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Alla Festa della Solidarietà hanno partecipato anche i cantanti Silvio e Mariana e “Balli in corso”, la talentuosa musicista in carrozzina Anna Carnesecchi, nota per il suono dell’armonica.

Risate con lo spettacolo comico della compagnia teatrale tiburtina “L’allegra Compagnia”.