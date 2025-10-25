GUIDONIA – Alla “Festa della Solidarietà” spettacoli, sorrisi e abbracci ai disabili

L'iniziativa organizzata dalla Onlus “Michela Stella Maris” ha sfidato il maltempo

Il pranzo sociale.

L’esibizione della banda musicale.

Le perfomance di artisti locali.

Alcuni membri dell’organizzazione di volontariato “Michela Stella Maris”

Una giornata da ricordare all’insegna della condivisione e della spensieratezza nonostante tutto.

E’ questa in sintesi la Festa della Solidarietà, evento sociale dedicato alla disabilità e organizzato oggi, sabato 25 ottobre 2025, dal Comitato “Amici della Piazzetta” e dall’organizzazione di volontariato “Michela Stella Maris” in Piazza Risorgimento, meglio nota come la vecchia piazzetta del mercato, a Villanova di Guidonia.

Al mattino, gli organizzatori in collaborazione con “VitAttiva” hanno offerto un pranzo per 50 persone speciali e i loro accompagnatori nei locali del centro anziani di Villanova in via Cavour.

Per dessert una torta con dedica alla giornata: “Diversamente Insieme”.

Nel pomeriggio, il maltempo non è riuscito a guastare la festa.

La banda musicale Pietro Mascagni di Villanova

Così in piazzetta si è esibita la banda musicale Pietro Mascagni di Villanova.

Nel corso del pomeriggio gli organizzatori hanno distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti all’evento panini, pizzette e bevande.

Ivano Osimani di Tivoli e Sergio Marcangeli di Villanova protagonisti del talent di Raidue “BellaMa’”

A rallegrare l’atmosfera e i partecipanti sono state le esibizioni di artisti locali, tra cui Sergio Marcangeli di Villanova e Ivano Osimani di Tivoli, già protagonisti del talent di Raidue “BellaMa’”, vinto proprio da Marcangeli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Alla Festa della Solidarietà hanno partecipato anche i cantanti Silvio e Mariana e “Balli in corso”, la talentuosa musicista in carrozzina Anna Carnesecchi, nota per il suono dell’armonica.

Risate con lo spettacolo comico della compagnia teatrale tiburtina “L’allegra Compagnia”.

