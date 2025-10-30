Il Comune di Monterotondo informa i cittadini e le cittadine che l’INPS ha trasmesso la lista definitiva dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te 2025” residenti nel Comune eretino stilata sulla base delle attestazioni ISEE (CLICCA E LEGGI LA LISTA DEI BENEFICIARI).

I beneficiari, nel rispetto delle norme, sono identificati in forma anonima tramite il numero di protocollo Inps della DSU e sono complessivamente 831.

Coloro i quali siano già stati assegnatari del beneficio nel 2023 e/o 2024, se confermato anche per l’anno 2025, riceveranno una ricarica sulla carta già in possesso. I nuovi beneficiari potranno ritirare la carta presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente a partire dal 1° giorno lavorativo successivo al 5 novembre 2025.

Per non perdere la somma accreditata è indispensabile effettuare almeno un acquisto ENTRO E NON OLTRE IL 16 DICEMBRE 2025 e utilizzare interamente le somme accreditate ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2026.