TIVOLI – “Carta Dedicata a Te”, contributo da 500 euro a 1361 famiglie bisognose

L’Inps ha restituito al Comune di Tivoli la lista dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te” 2025 con associati i numeri di carta, da ritirare presso gli uffici postali del territorio, secondo le modalità definite da Poste Italiane ed a cui i cittadini devono rivolgersi per maggiori informazioni.
Coloro i quali siano già stati nei precedenti anni beneficiari del contributo economico una tantum pari a 500 euro riceveranno una ricarica sulla carta già in possesso.
Secondo la determina numero 3065 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA copia – firmata ieri, mercoledì 29 ottobre, dalla Dirigente ai Servizi sociali Maria Teresa Desideri, il Comune di Tivoli ha stilato una lista di 1361 nuclei in stato di bisognoso che beneficeranno della “Carta Dedicata a Te” 2025
Di seguito l’elenco dei beneficiari, raggiungibile al link di Amministrazione Trasparente_ https://trasparenza.parsec326.it/repo/docs/L182/57/3780181_beneficiari_con_carte_associate_000053303.pdf, consultabile esclusivamente mediante il numero di protocollo DSU secondo il formato INPS-ISEE-2025-00000000X-00 unitamente all’elenco dei beni acquistabili con la carta secondo l’Allegato.
