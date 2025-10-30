Posti auto rivenduti ai tifosi per 10 euro l’uno: parcheggiatore abusivo denunciato

Occupava i posti auto con alcune sedie per poi “rivenderli“ ai tifosi ad una tariffa di 10 euro ciascuno. Un copione collaudato e già visto, ma stavolta il protagonista è finito nei guai.

Così ieri pomeriggio, mercoledì 29 ottobre, gli agenti del Gruppo Pronto intervento traffico (GPIT) della Polizia di Roma Capitale hanno denunciato un parcheggiatore abusivo con applicazione della misura dell’ordine di allontanamento.

Gli agenti erano impegnati nei consueti servizi di vigilanza intorno allo Stadio Olimpico in occasione della sfida di Campionato di Serie A delle ore 18,30 tra Roma e Parma vinta dai giallorossi per 2 a 1 con reti di Hermoso, Dovbyk e Circati.

Prima dell’inizio dell’incontro calcistico la Polizia di Roma Capitale ha individuato l’uomo intento ad occupare con alcune sedie i posti auto, per poi “rivenderli“ ai tifosi ad una tariffa di 10 euro ciascuno.

L’uomo è stato fermato e, terminate le procedure di identificazione, è stato perseguito, secondo normativa per attività abusiva di parcheggiatore, con applicazione della misura dell’ordine di allontanamento.

I proventi dell’azione illecita sono stati posti sotto sequestro.