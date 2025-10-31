GUIDONIA – Tre giorni di Street Food nel parcheggio della stazione

Per la prima volta in assoluto il team del TTS Food arriva a Guidonia, che si trasformerà nella capitale del cibo e del divertimento di strada con il Patrocinio del Comune.

Dal 7 al 9 novembre l’area del parcheggio della stazione, alle spalle di via Roma come per magia diventerà il più grande ristorante sotto le stelle di Guidonia dove poter gustare vere e proprie ghiottonerie realizzate in modalità espressa.

La location, curata nel dettaglio da professionisti dell’intrattenimento, estremamente comoda, offrirà serate ricche di atmosfera magica con suggestive scenografie e tanti affascinanti giochi di luci.

Non mancherà della buona musica che accompagnerà i visitatori per tutto il festival e tante comode sedute messe a disposizione di tutti.

A due passi da Roma, tra storia e natura lussureggiante, Guidonia sarà la location ideale per la chiusura del tour 2025, una grande festa in stile TTS, a base di incredibili bontà e sapori stuzzicanti.

Un appuntamento di tre giorni dedicato al miglior cibo “on the road” che per questo appuntamento speciale presenterà un menù preparato da una selezionatissima brigata di 20 Street Chef di prima qualità. Guidonia Street Food vi permetterà di effettuare un viaggio gastronomico unico dalle infinite scelte culinarie che partendo dalla tradizione culinaria italiana arriverà nelle terre più lontane.

Sarà l’occasione dove poter degustare ottimi piatti sia a pranzo che a cena.

Delizie dolci e salate per tutti i gusti. Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere.

Primi piatti romani e incredibili novità internazionali da assaporare con amici e parenti.

Carni e pesce cotti da veri e propri maestri del barbecue.

Dolci, sfiziosità regionali e tanto altro ancora. Portate gourmet per gli adulti e delizie per i più piccoli. Non mancheranno ovviamente portate gluten free e vegan.

Gli ingredienti per una tre giorni fantastica ci sono tutti…vi aspettiamo!

COSA TROVERETE?

Una brigata di 20 Street Chef si sfideranno tra fuochi e padelle per trasformare preziose materie prime in piatti gourmet da leccarsi i baffi. Racconteranno la nostra penisola attraverso il gusto autentico dei suoi piatti, come panini con scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura. Hamburger di carne Chianina e Frisona.

Panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà.

Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa e stigghiole alla brace.

Approdando in Puglia, le autentiche bombette di Cisternino cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made.

Risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline fritte al momento e cremini ascolani.

Passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora. E come non citale il mitico carciofo alla giudia. Ma ci saranno ancora tantissimi piatti da scoprire… Ogni postazione una scoperta, dal pranzo alla cena attraversando la “Drink Zone” per aperitivi sfiziosi con sottofondo musicale.

SAPORI DAL MONDO…

Le proposte internazionali del nostro menù sono tutte da scoprire!

Dal Messico nachos, burritos e tacos.

Dalle isole della Grecia la vera cucina greca con Pita, Souvlaki, Dolmades e altre curiosità. Un viaggio in India con piatti iconici della vera cucina asiatica: pollo al curry, pani puri, samosa, dahi bhalle e channe bhuture.

Come nelle vere steak house Americane, potrete gustare uno slow smoked BBQ con costine di maiale, chicken wings, pulled pork e molto altro.

Dal sud America le arepas a base di mais con carne mechada di manzo o pollo.

Per attraccare poi in Spagna assaporando la vera Paella Valenciana, cotta nelle tradizionali padellone, fagottini di mais con prosciutto jamon serrano e patatas bravas (gluten free) ed ovviamente ottima sangria. E dalla Penisola Iberica, smash burger, sfilacciato e fritti di suino nero selvatico.

Direttamente dall’Argentina le empanadas e l’originale asado allo spiedo a croce.

GLUTEN FREE

In esclusiva per il TTS A Tutto Mais preparerà piatti privi di glutine: arepas ed empanadas venezuelane a base di mais con carne mechada di manzo o pollo e birra gluten free. Alla Rueda paella, patata bravas e crocchette di patanegra. Da loro senza nessun rischio di contaminazione.

Da Bizzi troverete arrosticini e patate twister. Da Curry Street Indian ottimo pollo al curry con riso e pollo fritto. Da Ao! Le mitiche scottoncine fritte, polpettine di scottona sfilacciata. Da Italian’s BBQ panino con hamburger, pulled pork e pulled beef sfilacciato e le immancabili ribs. Da loro potrebbero esserci rischi di contaminazione

PER GLI AMANTI DEL DOLCE…

Per i più golosi, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cheesecake home-made e delizie al pistacchio. Cannoli e cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese.

E DA BERE…?

Dal più antico birrificio artigianale bavarese in esclusiva per il TTSFood arriva la birra firmata Landshuter Brauhaus, birra Cruda non Filtrata, una vera eccellenza tutta da gustare.

La Drink Zone proporrà ottimi aperitivi a base di prosecco, spritz e cocktail.

Ed inoltre, per abbattere il consumo di plastica, in tutto il villaggio potrete dissetarvi con l’Acqua Minerale Naturale Maniva, in speciali brick originali e interamente riciclabili prodotti da Tetra Pak in esclusiva per TTS FOOD!

Un’atmosfera colorata da mille lucine, giochi di luci e musica in cui poter gustare le nostre eccellenze “on the road” in perfetto stile TTSFood!

Saranno 3 giorni all’insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini… e soprattutto ottimo cibo di strada.

Vi aspettiamo dal 7 al 9 novembre per la tappa conclusiva del tour TTS Food!

INGRESSO LIBERO!

Venerdì 7 novembre dalle 17:00 alle 24:00

Sabato 8 novembre dalle 12:00 alle 24:00 Domenica 9 novembre dalle 12:00 alle 24:00