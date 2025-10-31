GUIDONIA – Somiglianza cane-padrone, gara di solidarietà al Centro cinofilo

Si terrà domenica 16 novembre presso il Centro cinofilo “Lilla Onlus” di via delle Molette a Guidonia la Gara amatoriale di Agility e Somiglianza cane-padrone organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “Stella Polare Onlus” di Mentana e dall’Associazione Culturale di volontari cinofili “Lilla Onlus” di Pichini.

L’iscrizione prevista è di 10 euro a binomio, si inizia alle ore 10.

L’iniziativa sarà a sostegno del progetto “Invictus” e la raccolta delle iscrizioni sarà interamente devoluta alla onlus “Stella Polare” di Mentana per l’acquisto di una sedia a rotelle sportiva per Diversamente Abili del territorio desiderosi di praticare attività.

Presso la sua sede di via Reatina l’Associazione “Stella Polare Onlus” si occupa di formazione e socializzazione, di assistenza e di informazione, di promozione e realizzazione di eventi… in breve, l’associazione si occupa di aiutare chi vuole essere aiutato.