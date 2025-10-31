Gli era riuscito tutto bene.

Avevano forzato cancelli e porte, si erano introdotti nel Centro sportivo e avevano fatto razzia di mountain bike d’alta gamma.

Ma hanno commesso l’errore di rivendere la refurtiva su Internet.

E all’appuntamento per l’acquisto si è presentato il legittimo proprietario insieme ai carabinieri.

La Scuola Federale di Ciclismo “ASD Mentana Ciclismo” in via Spontini dove è avvenuto il furto

Così martedì 28 ottobre i militari della stazione di Mentana hanno denunciato per ricettazione due fratelli italiani di 17 e 13 anni trovati in possesso di tre delle 5 biciclette rubate alcuni giorni prima nella sede della Scuola Federale di Ciclismo “ASD Mentana Ciclismo” in via Spontini angolo Via Adda, nel Centro della città garibaldina.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre i due baby-ladri residenti a Mentana sono riusciti a portare via 5 mountain bike di altrettanti atleti della Scuola di Ciclismo, 5 biciclette molto costose da un minino di 2 mila ad un massimo di 5 mila euro.

I due fratelli hanno prima scassinato il lucchetto di chiusura del cancello piccolo di via Adda, quindi sono entrati nel Centro sportivo, hanno forzato le porte di alluminio e portato via le 5 bici di privati.

La mattina successiva il presidente della “ASD Mentana Ciclismo” Giuseppe Corte ha scoperto il furto e i danni, per questo ha immediatamente presentato denuncia presso la stazione dei carabinieri di Mentana.

“Un fatto mai accaduto prima in dieci anni di attività”, racconta amareggiato al quotidiano on line Tiburno.Tv il presidente della ASD mentanese affiliata alla Federciclismo, tra le più titolate del Lazio per la mountain bike che conta circa 40 atleti tra iscritti alla scuola di ciclismo di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, ed agonisti fino ai 21, 22 anni.

Dopo la denuncia soci ed atleti si sono attivati per rintracciare le 5 biciclette visitando i mercatini locali e navigando in rete alla ricerca di annunci.

E ad una settimana dal furto tre mountain bike sono ricomparse.

Gli autori hanno infatti pubblicato l’annuncio di vendita su Subito.Tv di tre delle 5 biciclette a un prezzo decisamente allettante, quasi la metà di quello reale, indicando come località Monterotondo.

Guardando e riguardando le immagini, non c’erano dubbi: erano proprio le bici sparite dalla scuola di ciclismo di via Spontini.

A quel punto, il presidente della “ASD Mentana Ciclismo” Giuseppe Corte è tornato dai carabinieri insieme ai legittimi proprietari per pianificare una strategia di azione.

Le vittime, spacciandosi per potenziali acquirenti, hanno concordato coi venditori un appuntamento per martedì in via Lampedusa, nel parcheggio antistante il McDonald’s di Monterotondo.

I legittimi proprietari e i militari si sono trovati davanti ad un 17enne di Mentana già noto alle forze dell’ordine e al fratellino di appena 13 anni, neppure imputabile per legge.

“Come ci organizzeremo in futuro? – conclude il presidente Giuseppe Corte – non ci saranno più le bici all’interno del Centro sportivo. La nostra idea è sempre stata quella di lasciarlo sempre aperto, ma non si sa mai dopo quello che è capitato.

I danni materiali sono poca cosa, ma il fatto che siano state rubate delle bici appartenenti a bambini rende l’accaduto particolarmente sgradevole.

La passione, però, non si ferma.

ASD Mentana Ciclismo continua a pedalare”.