NEROLA – Sugo, salsiccia e spuntatura: va in scena la 20esima Sagra della Polenta

Organizzata dalla “ACN-Associazione culturale Nerola” , promotrice di eventi e feste nel borgo, la Sagra è patrocinata dall’amministrazione comunale e si svolgerà dalle ore 12.00 alle ore 17.00 .

Sabato 8 e domenica 9 novembre si terrà la 20esima edizione della Sagra della Polenta .

Nel menù fisso di 18 euro sono previsti:

– Bis Bruschette con OLIO EVO DI NEROLA NOVELLO e Patè di Olive NEROLESI.

(su richiesta anche sugo semplice per vegetariani e formaggio grattugiato a scelta).

– POLENTA al sugo di pomodoro con Salsiccia ARTIGIANALE LOCALE della Macelleria Ponzani Alvaro e Spuntatura di Maiale servita nella tradizionale “SCIFETTA” di legno, che potrete riportare a casa come ricordo.

Sarà possibile fare bellissime passeggiate nei vicoli del Centro storico medievale sotto la cornice dell’imponente Castello Orsini. Ampio parcheggio con servizio navetta entrambi i giorni.

La due giorni sarà animata da musica dal vivo , mercatino dell’artigianato e bancarelle dei produttori locali .

INFO e CONTATTI

La partecipazione al Mercatino è gratuita: inviare email ad : ass.cult.nerola@gmail.com per info e posti disponibili.

COME RAGGIUNGERE Nerola – Piazza San Sebastiano.

Nerola si trova circa a metà strada tra Roma e Rieti, all’interno della via Salaria.

Da Roma, se non si vuole percorrere tutta la Salaria, è possibile prendere l’A1 Firenze-Roma, uscire a Fiano Romano e proseguire per circa 20km sulla Salaria in direzione Rieti, ad altezza Borgo Quinzio prendere l’uscita per Nerola, proseguire sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.

Da Rieti invece bisogna percorrere via Salaria in direzione Roma e svoltare a destra all’ uscita per Nerola all’ altezza di Corese Terra – Borgo Quinzio e proseguire quindi sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.