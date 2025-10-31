NEROLA – Sugo, salsiccia e spuntatura: va in scena la 20esima Sagra della Polenta

A Nerola torna un grande classico della gastronomia locale.
Sabato 8 e domenica 9 novembre si terrà la 20esima edizione della Sagra della Polenta.
Organizzata dalla “ACN-Associazione culturale Nerola”, promotrice di eventi e feste nel borgo, la Sagra è patrocinata dall’amministrazione comunale e si svolgerà dalle ore 12.00 alle ore 17.00.
Nel menù fisso di 18 euro sono previsti:
– Bis Bruschette con OLIO EVO DI NEROLA NOVELLO e Patè di Olive NEROLESI.
– POLENTA al sugo di pomodoro con Salsiccia ARTIGIANALE LOCALE della Macelleria Ponzani Alvaro e Spuntatura di Maiale servita nella tradizionale “SCIFETTA” di legno, che potrete riportare a casa come ricordo.
(su richiesta anche sugo semplice per vegetariani e formaggio grattugiato a scelta).
– Acqua 50 CL
– Bicchiere di Vino di zona
– Patatine fritte
– Crêpes con Nutella
– Dolcetti ARTIGIANALI delle nostre cuoche!!!
La due giorni sarà animata da musica dal vivo, mercatino dell’artigianato e bancarelle dei produttori locali.
Sarà possibile fare bellissime passeggiate nei vicoli del Centro storico medievale sotto la cornice dell’imponente Castello Orsini. Ampio parcheggio con servizio navetta entrambi i giorni.
Email: ass.cult.nerola@gmail.com
La partecipazione al Mercatino è gratuita: inviare email ad : ass.cult.nerola@gmail.com per info e posti disponibili.
Oppure sulla pagina Facebook AC Nerola (Associazione Culturale Nerola) ed in Chat Messenger.
In caso di previsto maltempo l’evento verrà rimandato al fine settimana successivo o al primo utile. Controllare sempre le date presso i contatti della AC Nerola (Associazione Culturale Nerola).
COME RAGGIUNGERE Nerola – Piazza San Sebastiano.
Nerola si trova circa a metà strada tra Roma e Rieti, all’interno della via Salaria.
Da Roma, se non si vuole percorrere tutta la Salaria, è possibile prendere l’A1 Firenze-Roma, uscire a Fiano Romano e proseguire per circa 20km sulla Salaria in direzione Rieti, ad altezza Borgo Quinzio prendere l’uscita per Nerola, proseguire sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.
Da Rieti invece bisogna percorrere via Salaria in direzione Roma e svoltare a destra all’ uscita per Nerola all’ altezza di Corese Terra – Borgo Quinzio e proseguire quindi sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.