Stazioneranno davanti alla scuola per sorvegliare gli alunni che attraversano la strada all’entrata e all’uscita.

A Fiano Romano torna “Nonni Civici”, il progetto avviato già da diversi anni che garantisce un sistema di sicurezza e prevenzione dei pericoli per i bambini e al tempo stesso una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità per gli anziani coinvolti, recuperandone le esperienze di vita e mettendole a disposizione della collettività.

Per questo l’amministrazione comunale di Fiano Romano ha bandito l’avviso pubblico – CLICCA E LEGGI L’AVVISO - per chi vuole partecipare al servizio dei “Nonni Civici”, un’attività gratuita, volontaria e socialmente utile.

REQUISITI

Per essere considerati idonei all’incarico i nonni civici che si rendono disponibili devono:

– avere compiuto i 55 anni di età; – essere residenti a Fiano Romano;

– essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica dimostrata mediante certificazione medica;

– godere dei diritti civili e politici;

– non avere riportato condanne a pene detentive;

– non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

– non essere stato destituito da pubblici uffici.

ATTIVITA’ DEI NONNI CIVICI

Il servizio dei “Nonni Civici” è espletato con le modalità di seguito elencate:

– stazionare dinanzi alla scuola durante gli orari di entrata e uscita degli alunni;

– sorvegliare gli alunni che attraversano la strada, dopo aver accertato che i veicoli si siano arrestati;

– invitare gli alunni ed i loro accompagnatori ad utilizzare l’attraversamento pedonale;

– collaborare con il personale appartenente al corpo della Polizia Locale, anche nelle ipotesi in cui un agente sia in servizio dinanzi al plesso scolastico di norma sorvegliata dal nonno civico.

– segnalare eventuali anomalie al Comando di Polizia Locale.

I cittadini interessati potranno inviare l’apposito modulo di domanda (CLICCA E SCARICA IL MODULO DI DOMANDA), all’Ufficio Protocollo del Comune di Fiano Romano: protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it