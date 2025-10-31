TIVOLI – Ognissanti, il Vescovo celebra messa al cimitero

Inizieranno questa sera, venerdì 31 ottobre, le celebrazioni diocesane a Tivoli e Palestrina per la Solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione di tutti i fedeli defunti.
Stasera, venerdì 31 ottobre, alle ore 21,00, presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Guidonia, il Vescovo di Tivoli e di Palestrina, Sua Eccellenza Monsignor Mauro Parmeggiani, presiederà una Veglia di preghiera animata dal Movimento Pro Sanctitate, fondato dal Servo di Dio Monsignor Guglielmo Giaquinta, sul tema: “Accogliere e donare il Vangelo”.
La Veglia aprirà la celebrazione della Giornata della Santificazione Universale 2025.
Nel pomeriggio di domani, sabato 1° novembre 2025, alle ore 15,30, il Vescovo celebrerà poi una Santa Messa nella Solennità di Tutti i Santi nel Cimitero Cittadino di Tivoli e benedirà le tombe dei fedeli.
Domenica 2 novembre, invece, il Vescovo celebrerà la Santa Messa per tutti i fedeli defunti della diocesi di Tivoli, alle ore 17,30 presso la Cattedrale di San Lorenzo in Tivoli.
Domenica 9 novembre, infine, alle ore 15,00, il Vescovo celebrerà la S.Messa per tutti i fedeli defunti di Palestrina nel Cimitero Cittadino di Palestrina e al termine benedirà le tombe.
Tivoli, 31 ottobre 2025