TIVOLI – Catturato latitante romeno, era specialista dei furti d’auto

I poliziotti lo hanno stanato in una casa abusiva dove si era stabilito da pochi mesi insieme alla moglie e ai figli. Ma aveva un conto in sospeso con la Giustizia.

Così all’alba di ieri, giovedì 30 ottobre, gli agenti del Commissariato Casilino e del Commissariato di Tivoli hanno arrestato un 50enne romeno latitante già condannato in via definitiva per furto ad una pena di 2 anni e otto mesi di reclusione.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il pregiudicato era uno specialista dei furti d’auto e dopo la condanna era fuggito all’estero.

Rientrato in Italia, l’uomo si era stabilito in una casa costruita abusivamente sui terreni dell’ex Pio Istituto Santo Spirito, oggi di proprietà della Asl Roma 5 di Tivoli, nella zona dell’Albuccione Vecchio o Borgo Santo Spirito.

All’arrivo dei poliziotti il ladro non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato nel carcere di Rebibbia.

Nell’appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati 4 documenti falsi.