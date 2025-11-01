GUIDONIA – Lampioni nelle recinzioni delle ville: 580 mila euro per la messa in sicurezza

E’ stato realizzato più di quattro decenni fa, ma soltanto più recentemente è emerso che l’impianto è sprovvisto di un Certificato di Conformità.
L’ingresso di “Parco Azzurro”, il Centro residenziale di via Nomentana a Colleverde di Guidonia
Cose che capitano a “Parco Azzurro”, il Centro residenziale di via Nomentana a Colleverde di Guidonia.
Ora l’amministrazione comunale è pronta a mettere in sicurezza 295 pali della pubblica illuminazione posizionati in luoghi impropri, ossia inglobati nelle recinzioni murarie delle ville del Centro residenziale.
Lo stabilisce la determina numero 83 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata oggi, sabato primo novembre, dalla dirigente Paola Piseddu.
Con l’atto viene approvato il progetto esecutivo redatto dal geometra Alfonso Gigante che prevede una spesa complessiva pari a 580 mila euro.
Due dei 295 lampioni inglobati nelle recinzioni delle ville
Dalla relazione tecnica si evince che l’impianto è composto di 7 quadri elettrici dislocati lungo le strade principali di Parco Azzurro con 328 plessi luminosi inglobati all’interno delle recinzioni delle abitazioni private del comprensorio.
In corrispondenza di ogni singolo lampione è prevista la traslazione in avanti dello stesso palo, previa soppressione/taglio di quello esistente, per non impattare interventi demolitivi e conseguenti micro-espropri delle proprietà private.