TIVOLI – Violato il diritto d’Autore del libro “Storia e Monumenti di Tivoli” di Renzo Mosti 

Il ricercatore Renzo Mosti di Tivoli

Renzo Mosti era un raffinato e meticoloso ricercatore in particolar modo degli atti notarili medievali, le cui ricerche e libri rappresentano tuttora documenti analizzati e interpretati per ricostruire la società, l’economia e il diritto nel Medioevo; per trarre informazioni preziose su pratiche e mentalità di epoche passate.

Uno studioso, Renzo Mosti, che insieme alla professoressa Isa Lori Sanfilippo (entrambi deceduti ndr), erano gli unici in Italia in grado di esaminare formulari notarili e gli atti originali.

Un autore, Mosti, che non avrebbe mai delegato ad alcun “curatore” un suo libro, tanto vero è che ha lasciato un’opera incompiuta di oltre mille pagine senza darne alcuna comunicazione alla Società Tiburtina di Storia e d’Arte, di cui era stato segretario e da cui si era definitivamente allontanato.