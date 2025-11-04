FARA IN SABINA – “Nessuno Escluso”, progetto per migliorare la qualità della vita degli anziani

L’Università Agraria di Corese Terra in ATS con Didasko Cooperativa Sociale (capofila) e Zoe Cooperativa Sociale è beneficiaria del progetto “Nessuno Escluso – Insieme per Fara… in Sabina”, iniziativa dedicata all’inclusione sociale degli over 65 residenti nel territorio di Fara in Sabina.

Il progetto, che durerà 12 mesi, è finanziato dalla Regione Lazio attraverso il programma PR FSE+ 2021–2027 – Priorità 3 “Inclusione Sociale”.

L’iniziativa – rivolta a 30 cittadini over 65 residenti nel Comune di Fara in Sabina – mira a favorire il benessere, l’autonomia e la partecipazione attiva degli anziani attraverso percorsi di assistenza domiciliare, attività di socializzazione, iniziative culturali e momenti di prevenzione sanitaria.

Punto di riferimento sarà la Farmacia Comunale di Borgo Quinzio, che offrirà servizi gratuiti anche a domicilio come screening ECG e misurazione di colesterolo e glicemia. Tra le iniziative previste figurano poi escursioni, visite a siti storici e naturalistici, lezioni per scoprire e cucinare le erbe del territorio, giornate presso agriturismi, fattorie e aree naturali, laboratori di fotografia e narrazione, momenti di lettura condivisa e feste comunitarie per favorire la socializzazione e contrastare la solitudine.

E l’Università Agraria di Corese Terra si occuperà principalmente sia dell’attività ricreativa sia delle iniziative rivolte all’educazione ambientale e alla valorizzazione del territorio sabino, organizzando ad esempio un corso per il riconoscimento delle erbe spontanee della zona con escursioni guidate con esperti. L’Università Agraria di Corese Terra si conferma dunque protagonista nella progettazione e nella promozione di progetti sociali e sostenibili a beneficio della comunità locale.

Requisiti per partecipare

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Fara in Sabina che abbiano compiuto 65 anni, vivano soli e nel proprio domicilio, possiedano un ISEE in corso di validità pari o inferiore a 20.000 euro, non beneficino già di servizi socio-sanitari per le medesime attività e non presentino gravi limitazioni dell’autosufficienza.

Le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre 2025 presso lo sportello informativo della Farmacia Comunale di Borgo Quinzio (Via Borgo Nuovo, 134 – Fara in Sabina), allegando documento d’identità e certificato ISEE in corso di validità.