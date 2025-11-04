Si sono introdotti nel deposito comunale e con tutta tranquillità hanno portato via i mezzi utilizzati per i lavori e il pronto intervento.

Un camion, non proprio nuovo di pacca, e un escavatore di più recente acquisto.

E’ il bottino del colpo messo a segno dai soliti ignoti ai danni del Comune di Palombara Sabina.

La Palestra Comunale “Roberto Stefoni” in Viale Tivoli, dove è avvenuto il furto dei mezzi

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il furto è stato scoperto dagli operai comunali ieri mattina, lunedì 3 novembre, e denunciato ai carabinieri della locale stazione di Palombara Sabina.

I ladri hanno agito di notte nel seminterrato della Palestra Comunale “Roberto Stefoni” in Viale Tivoli, da anni utilizzato come deposito dei mezzi da lavoro.

E’ stato sufficiente forzare il lucchetto di chiusura per spalancare il portellone d’accesso e impossessarsi del camion e dell’escavatore.

Un gioco da ragazzi anche perché il deposito è sprovvisto di un impianto antifurto e di videosorveglianza.

La caccia ai ladri è iniziata.