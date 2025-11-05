TIVOLI GUIDONIA – Al volante dopo aver bevuto alcol e sniffato cocaina: 4 denunciati

Quattro denunciati per guida in stato di alterazione, 8 patenti di guida e 7 carte di circolazione ritirate, tre vetture sequestrate, sanzioni per un totale di circa 15 mila euro.

E’ in sintesi il bilancio del Servizio straordinario di controllo organizzato nel trascorso fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Tivoli, che hanno intensificato la loro presenza sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale nelle ore serali e notturne.

L’obiettivo dei posti di blocco organizzati sulla via Tiburtina tra Albuccione di Guidonia e Villanova di Guidonia è stato quello di garantire l’ordinato svolgimento della vita cittadina e assicurare un elevato livello di sicurezza per tutti gli utenti della strada, sia automobilisti che pedoni.

Secondo un comunicato stampa dell’Arma, durante i controlli è emersa una diffusa attenzione da parte della cittadinanza verso le principali regole del Codice della Strada, sebbene non siano mancate le violazioni: i militari hanno infatti contestato diverse infrazioni, per un ammontare complessivo di circa 15.000 euro.

Tra le sanzioni elevate, le più ricorrenti hanno riguardato la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei conducenti e dei passeggeri, l’utilizzo del telefono cellulare, la guida senza patente, la velocità non commisurata e il divieto di sorpasso.

Nel frangente sono state ritirare 7 carte di circolazione e 8 patenti di guida, nonché sequestrate amministrativamente 3 autovetture.

In tale contesto, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, un 22enne ed un 40enne, per guida in stato di ebrezza, un 25enne e un 27enne in quanto, colti alla guida in stato di alterazione psicofisica, hanno rifiutato di sottoporsi rispettivamente all’alcoltest e agli accertamenti antidroga.

Inoltre, durante i controlli, gli operanti hanno segnalato all’Autorità Prefettizia, quali assuntori di sostanza stupefacente, sei persone, sequestrando nella circostanza a ciascuno di essi le dosi possedute per uso personale.

L’attività di controllo ha rappresentato anche un’occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del rispetto delle norme stradali.

Stando sempre al comunicato stampa dell’Arma, i militari, oltre a sanzionare le condotte illecite, hanno dialogato con i cittadini, richiamando l’attenzione sul valore della prevenzione e sulla responsabilità individuale nella guida.

L’Arma dei Carabinieri ribadisce il proprio impegno quotidiano a tutela della sicurezza pubblica e invita tutti gli utenti della strada, in particolare i più giovani, a mantenere comportamenti prudenti e rispettosi delle regole, contribuendo così a rendere più sicuri i luoghi del divertimento e della socialità.