Quando è sceso dal furgone è riuscito a chiedere aiuto, ma si è subito accasciato al suolo.

Attimi di paura stamane, mercoledì 5 novembre, in via Maremmana inferiore a Villa Adriana di Tivoli per un 60enne imprenditore etiope colto da malore alla guida.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 9,30 all’altezza del chilometro 0,800 della provinciale.

Gli agenti della Polizia Locale della Città Metropolitana del distaccamento di Tivoli erano impegnati nella corsia di marcia in direzione via Tiburtina in un’attività di controllo attraverso il “Targa System”, un avanzato strumento utilizzato dalle forze dell’ordine per monitorare in tempo reale la regolarità dei veicoli relativamente all’assicurazione e alla revisione.

Il 60enne etiope viaggiava alla guida del furgone della sua ditta individuale specializzata nella cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi, giardini e aiuole.

Alla vista del mezzo gli agenti hanno intimato l’alt e l’uomo ha arrestato la marcia. Appena sceso, è stramazzato sull’asfalto privo di coscienza.

Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza e un’auto medica che hanno trasportato l’automobilista al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Il traffico ha subito rallentamenti.