CASTEL MADAMA – Ladro catturato, il sindaco ringrazia carabinieri e cittadini

“Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per il tempestivo intervento e i cittadini per l’alto senso del dovere civico”.

Il sindaco di Castel Madama Michele Nonni

Così il sindaco di Castel Madama Michele Nonni commenta al quotidiano on line Tiburno.Tv la cattura del ladro che ieri pomeriggio, mercoledì 5 novembre, ha tentato il furto in un appartamento nel Centro storico del Borgo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, si tratterebbe di un 40enne originario della Campania e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Il momento in cui ieri i carabinieri hanno fermato il ladro a Castel Madama

Verso le ore 18 di ieri l’uomo è stato fermato e ammanettato in piazza Dante, dopo aver tentato il furto in una casa insieme ad un complice col quale era stato notato dagli abitanti aggirarsi per le strade del Borgo.

Stando sempre alle prime informazioni, pare che – vistosi scoperto – il ladro abbia aggredito il proprietario per guadagnare la fuga, ma le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti intervenuti in soccorso. Il padrone dell’appartamento preso di mira ha avuto bisogno delle cure mediche del 118.

Il sindaco di Castel Madama Michele Nonni non nasconde la soddisfazione per il contributo fornito dai cittadini alla cattura del ladro.

Vale la pena ricordare che 24 ore prima dell’arresto – era martedì pomeriggio 4 novembre – in un comunicato stampa il sindaco aveva allertato i cittadini a tenere gli occhi aperti a seguito di una serie di tentativi di furto in abitazione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Un plauso alla cittadinanza – commenta il sindaco Nonni – per non essersi girata dall’altra parte”.