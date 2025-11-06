TIVOLI - Scomparso da una settimana, chi ha visto Fabio?

Si chiama Fabio D’Agostino, ha 44 anni, vive a Tivoli e di lui si sono persi i contatti da una settimana.

Per questo i familiari hanno lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV.

Fabio D’Agostino è scomparso da Tivoli venerdì 31 ottobre

Fabio è scomparso venerdì scorso 31 ottobre, potrebbe muoversi a Roma nelle zone di Pietralata, Tor Sapienza e Ponte Mammolo.

Alto un metro e 72, peso 65 chilogrammi, capelli castani corti e occhi verdi, al momento della scomparsa Fabio indossava una tuta Adidas acetata nera con strisce arancioni, scarpe da ginnastica e un cappellino scuro NYY.

Chiunque abbia informazioni importanti può contattare il 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 189 4493