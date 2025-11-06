GUIDONIA – Convegno di studi per celebrare i 90 anni dalla fondazione e dalla posa della prima pietra

Guidonia Montecelio celebra i 90 anni dalla fondazione e dalla posa della prima pietra
Convegno di studi – Sabato 8 novembre 2025, ore 9.00 – Teatro Imperiale
In occasione del 90° anniversario della fondazione e della posa della prima pietra di Guidonia, l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio, con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale, organizza un Convegno di Studi dedicato alla storia, all’arte e all’identità urbana della città.
L’appuntamento si terrà sabato 8 novembre 2025, a partire dalle ore 9.00, presso il Teatro Imperiale in Piazza Giacomo Matteotti.
L’ingresso è libero.
—
PROGRAMMA DEL CONVEGNO*
*Ore 9:00 – 9:45: Saluti istituzionali*
Interverranno:
* * Mauro Lombardo, Sindaco della Città di Guidonia Montecelio
* * Michele Venturiello, Assessore alla Cultura
* * Colonnello Antonio Angelo Russo, Comandante del 60° Stormo
* * Alfonso Masini, Presidente Commissione Cultura
Con intervento inaugurale su “Guidonia Montecelio: le tre vite”.
—
Sessione “Architettura e urbanistica”
* *Ore 9:45 – Patrizia Pollice: L’Aeroporto A. Barbieri e l’architettura della Regia Aeronautica
* *Ore 10:10 – Noemi Giovino: Note su Guidonia nelle carte del Fondo Pietro Lombardi
Sessione “Territorio e società”
* *Ore 10:35 – Silvano Olezzante: L’attività estrattiva del travertino e la nascita di Guidonia
* *Ore 11:05 – Francesco Cervoni: Il cambiamento del paesaggio nella Piana delle Acque Albule (Guidonia, Tivoli) dall’Ottocento a oggi: urbanizzazione, attività estrattiva e criticità ambientali
—
Sessione “Arte e cultura tra il 1918 e il 1955”
* *Ore 11:30* – Lucrezia Rubini: Pittura e scultura degli Anni Trenta per la Città di Guidonia. Antonio Achilli in Santa Maria di Loreto: una città in un’abside
* *Ore 11:55* – Lucrezia Rubini: Pittura e scultura degli Anni Trenta per la Città di Guidonia. Sculture di fondazione: il sodalizio di Costante Coter e Angelo Zanelli nel monumento Guidoni
* *Ore 12:20* – Flavio Fabibietti: Restauro conservativo e valorizzazione museale della DSSE: il progetto in itinere
(Pausa 13:00 – 14:30)
—
Sessione “Storia e identità urbana”
* *Ore 14:30* – Vanessa Leggi: Memorie ritrovate: Giovanni Stazi e la vicenda degli Internati Militari Italiani di Guidonia Montecelio*
* *Ore 14:55* – Marco Brocchieri: Alle origini di una città pianificata: sfide e percezioni nella Guidonia delle origini
* *Ore 15:20* – Marco Giardini: Giuliano Montelucci: un naturalista a Guidonia
(Pausa 15:45)
* *Ore 16:00* – Stefano Frunicillo: Le pubblicazioni della D.S.S.E. dal 1939 al 1943. Gli Alti di Guidonia
* *Ore 16:25* – Mauro Lamatina: Guidoni chi era?
* *Ore 17:15* – *Chiusura dei lavori*
—
L’evento rappresenta un’occasione di riflessione e approfondimento sul percorso storico, culturale e sociale della città, con l’intervento di studiosi, ricercatori e personalità istituzionali.
Un tributo al passato e uno sguardo verso il futuro di Guidonia Montecelio, a novant’anni dalla sua nascita.