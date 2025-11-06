GUIDONIA – Arianna Cacioni e Francesca Valeri in Forza Italia, il benvenuto del big azzurro

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Politica, le consigliere Arianna Cacioni e Francesca Valeri entrano in Forza Italia, dal consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei riceviamo e pubblichiamo:
Il consigliere regionale di forza Italia Fabio Capolei
“Complimenti alla comunità di Forza Italia Guidonia Montecelio per l’importante crescita del gruppo consiliare e per l’ingresso delle consigliere Arianna Cacioni e Francesca Valeri, alle quali do il benvenuto nella famiglia di Forza Italia.
Un passo significativo che testimonia la solidità, la credibilità e la capacità di attrazione del partito sul territorio, attraverso un lavoro costante di dialogo e radicamento.
L’entusiasmo e la partecipazione dimostrano come Forza Italia sappia rinnovarsi con coerenza e responsabilità.
Un segnale positivo per la politica locale, orientata alla concretezza e al servizio della comunità”.