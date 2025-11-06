GUIDONIA – Arianna Cacioni e Francesca Valeri in Forza Italia, il benvenuto del big azzurro

Politica, Tiburno Quotidiano / 6 Novembre 2025

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Politica, le consigliere Arianna Cacioni e Francesca Valeri entrano in Forza Italia, dal consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei riceviamo e pubblichiamo:

Il consigliere regionale di forza Italia Fabio Capolei

“Complimenti alla comunità di Forza Italia Guidonia Montecelio per l’importante crescita del gruppo consiliare e per l’ingresso delle consigliere Arianna Cacioni e Francesca Valeri, alle quali do il benvenuto nella famiglia di Forza Italia.

Un passo significativo che testimonia la solidità, la credibilità e la capacità di attrazione del partito sul territorio, attraverso un lavoro costante di dialogo e radicamento.

L’entusiasmo e la partecipazione dimostrano come Forza Italia sappia rinnovarsi con coerenza e responsabilità.

LEGGI ANCHE  TIVOLI - Il Belvedere di viale Cassiano dedicato ad Emilio Segrè

Un segnale positivo per la politica locale, orientata alla concretezza e al servizio della comunità”.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 