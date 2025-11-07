SAMBUCI – Piera Maggio presenta il libro “Denise, per te, con tutte le mie forze”

Si intitola “Denise, per te, con tutte le mie forze” ed è la storia di una mamma che non ha mai smesso di cercare sua figlia da oltre 20 anni.
E’ la storia di Piera Maggio, la mamma di Denise, scomparsa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il 1° settembre del 2004.
Sabato 15 novembre alle ore 17,30 Piera Maggio sarà al Castello Theodoli di Sambuci per presentare il suo libro autobiografico in cui vengono descritte le angosce di una famiglia che da 20 anni vive una battaglia per fare luce e chiarezza in una vicenda piena di misteri.
L’evento è realizzato dal Comune di Sambuci in collaborazione con “Demea Eventi Culturali. Modera l’assessore alle Politiche culturali Mariano Vitale. Presenzia il sindaco di Sambuci Dario Ronchetti.