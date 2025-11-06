GUIDONIA – Politica, le consigliere Arianna Cacioni e Francesca Valeri entrano in Forza Italia

Da Valerio Massini, Segretario di Forza Italia Guidonia Montecelio, e Alfonso Masini, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, riceviamo e pubblichiamo:

“Forza Italia cresce e si rafforza in Consiglio Comunale con l’ingresso delle consigliere Arianna Cacioni e Francesca Valeri, formalizzato nella giornata di oggi dal Capogruppo in Consiglio Comunale Alfonso Masini.

L’entrata delle due consigliere rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento del partito a livello locale, confermando la linea politica uscita dal congresso comunale: un’opposizione consapevole, seria e determinata nei confronti dell’attuale amministrazione.

L’apporto di Arianna e Francesca – dichiarano Massini e Masini – sarà fondamentale non solo sul piano dell’attività amministrativa nelle sedi istituzionali, ma anche per dare nuova energia e una ventata di entusiasmo all’attività politica di Forza Italia sul territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’amico e dirigente locale Alessandro Coccia, il cui contributo è stato importante nel processo di rafforzamento del gruppo e nella costruzione di una visione condivisa e coesa in vista delle prossime sfide politiche e amministrative.

Oggi – prosegue la nota – compiamo un passo importante nella direzione di una Forza Italia sempre più centrale e protagonista. Come ricorda spesso il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, il partito deve essere il centro di gravità permanente della politica italiana: un punto di equilibrio, di responsabilità e di dialogo.

Forza Italia Guidonia Montecelio guarda dunque al futuro con rinnovata fiducia e determinazione, forte di un gruppo consiliare ampliato e di una base sempre più attiva e partecipata con una cabina di regia ben strutturata e rappresentativa e decisioni condivise con la massima partecipazione.

In vista delle prossime amministrative – aggiungono Massini e Masini – ribadiamo che per Forza Italia il centrodestra unito resta l’obiettivo a cui tendere, nell’ ottica di condivisione e rispetto reciproco, ferma rimanendo la necessità di un radicale cambio di passo rispetto all’odierna gestione politico amministrativa della città.

Cresciamo e continueremo a crescere sul territorio – concludono Massini e Masini – guardando alle prossime amministrative con maggiore consapevolezza e una squadra unita al servizio della nostra comunità”.