MONTEROTONDO – La vincitrice del “Premio America Giovani” ricevuta in Comune

Oggi, giovedì 6 novembre, è stata ricevuta a Palazzo Orsini Alessia Virgili, 27 anni di Monterotondo, vincitrice del prestigioso “Premio America Giovani” conferitole dalla Fondazione Italia USA lo scorso 24 ottobre presso la Camera dei Deputati (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Alessia Virgili mostra il prestigioso “Premio America Giovani” conferitole dalla Fondazione Italia USA

Si tratta di un riconoscimento destinato ai 1000 migliori neolaureati italiani, selezionati attraverso percorsi di studio in linea con gli interessi della Fondazione, valutandone il talento accademico attraverso vari parametri, tra cui il punteggio di laurea, l’età al conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, le esperienze internazionali e il curriculum complessivo.

Alessia Virgili è stata accolta dall’Assessora alla Cultura Alessandra Clementini Assessora e dall’Assessora alle Politiche Educative Isabella Bronzino.

“L’Amministrazione comunale le rivolge i più sinceri complimenti per il percorso intrapreso e per il brillante riconoscimento ottenuto”, recita una nota di Palazzo Orsini.

Sopra e sotto, alcune immagini della talentuosa studentessa universitaria di Monterotondo

Classe 1998, diplomata al Liceo Linguistico “Gaio Valerio Catullo di Monterotondo, laureata in Lingue e Civiltà Orientali presso “La Sapienza” e in Relazioni Internazionali alla LUMSA, Alessia è esempio di impegno, talento e apertura al mondo. Sta attualmente frequentando un Master in Leadership nelle Relazioni Internazionali e nel Made in Italy e svolge il Servizio Civile Universale presso la Fondazione Angelo Frammartino di Monterotondo, continuando a mettere le sue competenze al servizio della collettività.