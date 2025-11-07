Coprono le targhe per entrare nella Ztl: due furbetti denunciati

Occultare le targhe per entrare nella ZTL è un’abitudine sempre più diffusa tra i romani.

Stavolta due conducenti sono finiti nella rete della Polizia Locale di Roma Capitale e denunciati.

Nel corso dei controlli per contrastare i cosiddetti “furbetti della ZTL”, le pattuglie del I Gruppo Centro Storico hanno sorpreso due conducenti che avevano parzialmente coperto le targhe dei propri veicoli per eludere le telecamere di accesso presso il varco elettronico di via Francesco Crispi.

Nel primo caso, un uomo di 62 anni alla guida di una BMW aveva coperto le ultime due lettere della targa, tentando poi di rimuovere il materiale dopo aver superato il varco.

Poco dopo, un 39enne alla guida di un autocarro ha adottato lo stesso stratagemma, oscurando le prime due lettere della targa con degli adesivi.

Entrambi sono stati fermati e denunciati per alterazione della targa.

Dall’inizio dell’anno, grazie ai controlli mirati presso i varchi ed alle indagini scaturite dall’analisi delle immagini delle telecamere, il personale del I Gruppo Centro Storico e del GPIT ha accertato quasi 600 casi di accessi irregolari in ZTL, che in molti episodi hanno portato a denunce per truffa ai danni di Roma Capitale e alle relative sanzioni amministrative.