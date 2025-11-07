TIVOLI – Turismo, nel 2026 la tassa di soggiorno resta invariata

E’ sede di ben due siti patrimonio dell’Unesco e vanta un patrimonio culturale e naturalistico con pochi uguali nel mondo. La città di Tivoli è da sempre meta turistica.
Per questo martedì 4 novembre con la delibera numero 274 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi ha deciso di confermare anche per il 2026 le tariffe relative all’imposta di soggiorno, una tassa istituita dal primo gennaio 2012 e dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di sei pernottamenti consecutivi, in una misura stabilita annualmente dalla Giunta entro i termini di legge.
Si tratta di soldi riversati dagli albergatori nelle casse dell’Ente e destinati a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
La delibera approvata martedì scorso prevede:
Tabella 1: imposta di soggiorno delle strutture ricettive alberghiere
Strutture ricettive alberghiere DAL 1° AL 6° GIORNO OLTRE IL 6° GIORNO
1 stella € 2,00 € 0,00
2 stelle € 2,00 € 0,00
3 stelle € 2,00 € 0,00
4 stelle € 3,00 € 0,00
5 stelle € 5,00 € 0,00
5 stelle lusso € 5,00 € 0,00
Motels € 2,00 € 0,00
Residenze turistico alberghiere € 2,00 € 0,00
Tabella 2: imposta di soggiorno delle strutture ricettive all’aria aperta
Strutture all’aria aperta DAL 1° AL 6° GIORNO OLTRE IL 6° GIORNO
1 stella € 2,00 € 0,00
2 stelle € 2,00 € 0,00
Tabella 3: imposta di soggiorno delle strutture ricettive extralberghiere
Strutture ricettive alberghiere DAL 1° AL 6° GIORNO OLTRE IL 6° GIORNO
Bed & Breakfast € 2,00 € 0,00
Agriturismi, Country house € 2,00 € 0,00
o Residenze di campagna
Case, Case per ferie e € 2,00 € 0,00
appartamenti per vacanze
Alloggi per uso turistico € 2,00 € 0,00
e altre forme di ospitalità
Rifugi montani € 1,00 € 0,00
ed escursionistici
Case del camminatore € 1,00 € 0,00
Ostelli per la gioventù € 1,00 € 0,00
Hostel e Ostelli € 1,00 € 0,00