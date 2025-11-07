TIVOLI – Turismo, nel 2026 la tassa di soggiorno resta invariata

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 7 Novembre 2025

E’ sede di ben due siti patrimonio dell’Unesco e vanta un patrimonio culturale e naturalistico con pochi uguali nel mondo. La città di Tivoli è da sempre meta turistica.

Per questo martedì 4 novembre con la delibera numero 274 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi ha deciso di confermare anche per il 2026 le tariffe relative all’imposta di soggiorno, una tassa istituita dal primo gennaio 2012 e dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di sei pernottamenti consecutivi, in una misura stabilita annualmente dalla Giunta entro i termini di legge.

Si tratta di soldi riversati dagli albergatori nelle casse dell’Ente e destinati a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

La delibera approvata martedì scorso prevede:

Tabella 1: imposta di soggiorno delle strutture ricettive alberghiere

Strutture ricettive alberghiere       DAL 1° AL 6° GIORNO       OLTRE IL 6° GIORNO

1 stella                                                 € 2,00                                     € 0,00

2 stelle                                                 € 2,00                                     € 0,00

3 stelle                                                 € 2,00                                     € 0,00

4 stelle                                                 € 3,00                                     € 0,00

5 stelle                                                 € 5,00                                     € 0,00

5 stelle lusso                                      € 5,00                                     € 0,00

Motels                                                  € 2,00                                     € 0,00

Residenze turistico alberghiere    € 2,00                                     € 0,00

 

Tabella 2: imposta di soggiorno delle strutture ricettive all’aria aperta

Strutture all’aria aperta       DAL 1° AL 6° GIORNO       OLTRE IL 6° GIORNO

1 stella                                           € 2,00                                     € 0,00

2 stelle                                          € 2,00                                     € 0,00

 

Tabella 3: imposta di soggiorno delle strutture ricettive extralberghiere

Strutture ricettive alberghiere       DAL 1° AL 6° GIORNO       OLTRE IL 6° GIORNO

Affittacamere o Guest house        € 2,00                                     € 0,00

Bed & Breakfast                                € 2,00                                     € 0,00

Agriturismi, Country house            € 2,00                                     € 0,00

o Residenze di campagna

Case, Case per ferie e                    € 2,00                                     € 0,00

appartamenti per vacanze

Alloggi per uso turistico                € 2,00                                     € 0,00

e altre forme di ospitalità

Rifugi montani                                  € 1,00                                     € 0,00

ed escursionistici

Case del camminatore                   € 1,00                                     € 0,00

Ostelli per la gioventù                     € 1,00                                     € 0,00

Hostel e Ostelli                                 € 1,00                                     € 0,00

