TIVOLI – Turismo, nel 2026 la tassa di soggiorno resta invariata

E’ sede di ben due siti patrimonio dell’Unesco e vanta un patrimonio culturale e naturalistico con pochi uguali nel mondo. La città di Tivoli è da sempre meta turistica.

Per questo martedì 4 novembre con la delibera numero 274 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi ha deciso di confermare anche per il 2026 le tariffe relative all’imposta di soggiorno, una tassa istituita dal primo gennaio 2012 e dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di sei pernottamenti consecutivi, in una misura stabilita annualmente dalla Giunta entro i termini di legge.

Si tratta di soldi riversati dagli albergatori nelle casse dell’Ente e destinati a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

La delibera approvata martedì scorso prevede:

Tabella 1: imposta di soggiorno delle strutture ricettive alberghiere

Strutture ricettive alberghiere DAL 1° AL 6° GIORNO OLTRE IL 6° GIORNO

1 stella € 2,00 € 0,00

2 stelle € 2,00 € 0,00

3 stelle € 2,00 € 0,00

4 stelle € 3,00 € 0,00

5 stelle € 5,00 € 0,00

5 stelle lusso € 5,00 € 0,00

Motels € 2,00 € 0,00

Residenze turistico alberghiere € 2,00 € 0,00

Tabella 2: imposta di soggiorno delle strutture ricettive all’aria aperta

Strutture all’aria aperta DAL 1° AL 6° GIORNO OLTRE IL 6° GIORNO

1 stella € 2,00 € 0,00

2 stelle € 2,00 € 0,00

3 stelle € 2,00 € 0,00 Tabella 3: imposta di soggiorno delle strutture ricettive extralberghiere Strutture ricettive alberghiere DAL 1° AL 6° GIORNO OLTRE IL 6° GIORNO Affittacamere o Guest house € 2,00 € 0,00 Bed & Breakfast € 2,00 € 0,00 Agriturismi, Country house € 2,00 € 0,00 o Residenze di campagna Case, Case per ferie e € 2,00 € 0,00 appartamenti per vacanze Alloggi per uso turistico € 2,00 € 0,00 e altre forme di ospitalità Rifugi montani € 1,00 € 0,00 ed escursionistici Case del camminatore € 1,00 € 0,00 Ostelli per la gioventù € 1,00 € 0,00 Hostel e Ostelli € 1,00 € 0,00