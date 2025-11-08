Il Comune di Capena prosegue i festeggiamenti per il 100esimo anniversario della Sagra dell’Uva, nota come Vendemmiale Capenate, una tradizione annuale che celebra la raccolta dell’uva e si svolge ogni prima domenica di ottobre.
Per quest’anno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Barbetti ha voluto fare le cose in grande grazie anche al contributo economico a fondo perduto di 20 mila euro concesso dalla Regione Lazio per la realizzazione della Sfilata dei carri allegorici prevista per le giornate del 5 e del 6 gennaio 2026.
Per questo con la determina numero 391/121 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata mercoledì 29 ottobre dalla Responsabile del Servizio Finanze Stella Zuliani l’amministrazione comunale ha approvato un Avviso, esplorativo e non vincolante, per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, associazioni, enti pubblici o privati dotati di comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione di eventi culturali, folkloristici e/o ricreativi (CLICCA E LEGGI L’AVVISO).
Oggetto dell’Avviso
L’Amministrazione intende individuare soggetti interessati a collaborare alla realizzazione delle seguenti attività, anche in forma integrata (le somme riportate a titolo indicativo sono da intendersi comprensive dell’eventuale IVA di legge):
• Promozione turistica e comunicazione dell’evento – somme a disposizione circa € 1.000,00;
• Laboratori didattici – somme a disposizione circa € 2.500,00;
• Laboratori ed esposizione di prodotti enogastronomici – somme a disposizione circa € 1.000,00;
• Animazione musicale, concerti, bande musicali – somme a disposizione circa € 1.200,00;
• Gestione sicurezza e assistenza – somme a disposizione circa € 600,00;
• Spettacoli luminosi – somme a disposizione circa € 3.300,00;
• Logistica evento – somme a disposizione circa € 400,00;
• Allestimenti scenografici – somme a disposizione circa € 10.000,00.
Soggetti ammessi
Possono presentare manifestazione di interesse: • Imprese individuali o società;
• Associazioni culturali o di promozione sociale;
• Enti del Terzo Settore;
• Enti pubblici o privati legalmente riconosciuti.
Modalità di presentazione
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in carta libera e firmate dal legale rappresentante, complete dei seguenti allegati:
• Breve descrizione del soggetto proponente e delle esperienze pregresse;
• Proposta sintetica dell’intervento (attività offerte, modalità di svolgimento, eventuali richieste);
• Copia documento d’identità del legale rappresentante;
• Preventivo proposto.
Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 18 novembre 2025 a mezzo:
– Posta elettronica certificata (PEC): protocollo.comunedicapena@legalmail.it
Per chiarimenti e ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Capena ai seguenti recapiti:
• Telefono: 06-90376021-62
• Email: protocollo@comune.capena.rm.it