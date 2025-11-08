Sì è svolto oggi, sabato 8 novembre, il congresso del movimento politico “Orizzonte Civico” di Subiaco che conta tre Consiglieri comunali eletti nell’attuale amministrazione, Angela Marocchini, Maria Novella Sbaraglia e Luigi Stante.
Tra i temi discussi: Ambiente, risorse idrica, politiche giovanili, turismo, cultura, associazionismo e politiche sociali, con uno sguardo sui grandi temi nazionali. Durante il congresso è stato eletto inoltre il nuovo direttivo del movimento politico, attivo da anni sul territorio sublacense.
A supportare il lavoro dei tre Consiglieri comunali eletti, Angela Marocchini, Maria Novella Sbaraglia e Luigi Stante, ci sarà il confermato presidente Rachele Proietti e altre conferme come il già vice sindaco Enrico De Smaele.
Nuovi ingressi tra i giovani del movimento che nella fase post elezioni hanno confermato il loro fermo impegno per la città.
Il nuovo Consiglio Direttivo sarà così composto:
Rachele Proietti – Presidente
Enrico De Smaele – Vicepresidente
Francesco Ciucci
Francesca Romana De Smaele
Chiara Frigida
Cristian Orlandi
Camilla Proietti Mancini
Antonio Scenti
Valerio Zaccaria.
Il tesseramento 2025/2026 resterà aperto per l’intero anno, per ogni informazione, basta scrivere alla mail: civico.orizzonte@gmail.com o scrivere nei canali social Facebook e Instagram.