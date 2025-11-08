CALCIO – Il Guidonia batte il Pontedera 2-0

Vittoria importante per il Guidonia Montecelio, che supera il Pontedera per 2-0. A sbloccare il match è Bernadotto su calcio di rigore, regalando ai rossoblù tre punti preziosi sia per il morale che per la classifica.

La gara è stata inevitabilmente condizionata dalle due espulsioni inflitte al Pontedera (Vona e Pretato), che hanno lasciato i toscani in nove uomini. Dopo il vantaggio, il Guidonia ha gestito il risultato con un buon possesso palla, senza forzare.

Nel finale, a suggellare la prestazione, è arrivato il gol del neoacquisto Davide Vetturini, all’esordio assoluto con i guidoniani, che ha firmato il 2-0 accontentando il pubblico di casa.

Migliore in campo Zuppel, protagonista assoluto: ha creato scompiglio nella retroguardia avversaria, spaccando di fatto la partita. Purtroppo al 95′ compie una reazione inutile nei confronti di un avversario ricevendo cosi una espulsione.

Con questa vittoria il Guidonia sale a 23 punti e si porta al quarto posto in classifica, confermando il buon momento della squadra.

