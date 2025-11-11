REGIONE LAZIO – A Guidonia e Tivoli fondi per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi

Da Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, riceviamo e pubblichiamo:

“Ci sono anche Guidonia Montecelio e Tivoli tra i 25 Comuni ai quali la Regione ha assegnato 2,6 milioni di euro per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi abbandonati in siti dismessi, nell’ambito del bando promosso a luglio dalla Direzione Ciclo dei Rifiuti al quale avevano aderito 39 Comuni del Lazio.

Contributi importanti che permetteranno alle due importanti città del Nord Est romano di realizzare i progetti presentati, per i quali è stata stilata la graduatoria: l’obiettivo è quello di rimuovere rifiuti combusti pericolosi, caratterizzati da alto potenziale inquinante e di degrado dell’area interessata.

Segnalo con soddisfazione che l’importo stanziato era in principio di 500 mila euro, ed è stato incrementato successivamente fino a 2,6 milioni di euro, a conferma della grande sensibilità sul tema da parte di questa amministrazione regionale.

Un altro passo significativo per la tutela dell’ambiente del Lazio e della salute dei cittadini”.