Presa la banda del “finto nipote”: 37 anziani truffati per un bottino di 800 mila euro

Hanno colpito 37 volte, facendo cadere gli anziani nel tranello del “finto nipote” o del “pacco postale”.

Per questo la Polizia di Stato ha arrestato per truffa ed estorsione due “professionisti del raggiro” originari dell’hinterland partenopeo.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, martedì 11 novembre, dalla Questura di Roma, la misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti dei due malviventi arriva al termine di una scrupolosa indagine condotta per mesi dagli investigatori del VII Distretto San Giovanni sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, dietro le telefonate disperate di “nipoti in pericolo” e le voci tremanti che chiedevano aiuto, si nascondeva un’organizzazione ben rodata. I due complici contattavano le loro vittime, selezionandole tra persone anziane e sole, fingendosi parenti in difficoltà, coinvolti in incidenti o paventati procedimenti giudiziari, chiedendo loro denaro per saldare il debito a titolo di oblazione ed evitare più gravi conseguenze sotto il profilo penale.

Una volta raccolta la fiducia delle vittime, entrava poi in scena il complice, che si presentava a casa fingendosi un incaricato delle poste o un corriere delegato al ritiro di denaro e gioielli utili a saldare l’importo dovuto.

In pochi minuti, l’inganno era compiuto e gli autori si dileguavano con il bottino.

Grazie a un’indagine meticolosa, durata mesi, gli investigatori sono riusciti a ricostruire lo schema del raggiro.

L’analisi incrociata dei tabulati telefonici, dei filmati di videosorveglianza e dei sistemi di tracciamento satellitare delle auto utilizzate dai truffatori ha permesso di individuare con precisione gli elementi necessari ad identificare i due truffatori, che, tra denaro in contanti e preziosi, avrebbero accumulato un bottino pari a circa 800 mila euro.

Determinante è stato anche il contenuto dei cellulari sequestrati, da cui sono state estrapolate decine di immagini dei gioielli e del denaro sottratti alle singole vittime.

Il riconoscimento degli oggetti da parte di queste ultime ha restituito la definitiva conferma dell’identità dei truffatori, rafforzando il quadro indiziario raccolto a loro carico.

L’operazione ha consentito di attribuire ai due complici ben 37 episodi di truffa ed estorsione, commessi tra il centro e la provincia della Capitale, sciogliendo una piaga che per mesi aveva colpito le fasce più deboli della popolazione, seminando paura e dolore tra gli anziani ed i loro familiari.